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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Morelos ve Batshuayi açıklaması

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#Fenerbahçe#Morelos#Batshuayi
Fenerbahçede İsmail Kartaldan Morelos ve Batshuayi açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2023 19:54

UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff turunda 5-1'in rövanşında Twente ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ve futbolcu Jayden Oosterwolde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalmak için 5-1'in rövanşında yarın Twente ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ve futbolcu Jayden Oosterwolde basın toplantısında konuştu.

İlk olarak söz alan Jayden Oosterwolde şunları söyledi:

Türkiye'ye geldiğimde alışmak zorunda kaldım. Ufak tefek sakatlıklarım oldu. Ama bu sezon iyi hazırlandım. Hocamın da güveniyle birlikte iyi performans gösterdim. Bu şekilde devam etmeyi umuyorum. Eski evime geri döndüğüm için çok mutluyum. Kariyerim burada başladı. Önemli bir maç olacak. Burada da kazanmak istiyoruz. Bazı hatalarımız vardı, onları telafi ettik. Güzel bir maç diliyorum.

İsmail Kartal'ın açıklamaları ise şu şekilde:

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Bu maça gelince, ilk maçta 5-1 kazandık, avantajlı bir skor elde ettik. Twente'nin ilk 15-20 dakika bizi ne kadar zorladığını gördük. Bunun bilinceyiz. 7 maçtır kazanıyoruz. Kazanma alışkanlığı olan bir takımız. Bu maçı da çok ciddiye alıyoruz. İyi bir takım, koşan bir takım. Bunları da yaptığımız analizlerde tespit ettik. Kendimize yakışan bir futbolla kazanıp ülkemize geri dönmek istiyoruz. Twente takımı iyi futbol oynamaya çalışan bir takım. İlk maçta farklı kaybetmiş olmalarına rağmen burada galibiyetle telafi etmeye çalışacaklardır. Bunun bilincindeyiz. Bu şekilde yarınki maça en iyi şekilde hazırlandık.

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Elimizde bazı mevkilerde olması gereken oyuncularımız sakat. Bunları da listeye yazamadık. Bu biraz elimizi zayıflatıyor ama kadroda olan sağlam oyuncularla ilk maçta yaptığımızı yapabileceğimizi düşünüyorum.

Livakovic, çalışmayı çok seven bir oyuncu. Antrenmandaki performansıyla, takıma uyum sağlamış gibi görünüyor.

ALFREDO MORELOS VE BATSHUAYI CEVABI

Dün akşam gelen oyuncuyla alakalı kesinleşmiş bir şey yok, başkanımız ve yönetimimiz süreci yönetiyor. Michy şu an kadromuzda, bizimle birlikte. Ama yarın ne olur bilemem, bu kulübün kontrolünde olan bir durum. Ben yarınki maça odaklandım, transferle konsantrasyonumu dağıtmak istemiyorum.

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#Fenerbahçe#Morelos#Batshuayi

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