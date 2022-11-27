Sadece sahada değil, yoksulluk ve ırkçılıkla da savaşıyor

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Brezilya’yı, attığı 2 golle Sırbistan karşısında galibiyete taşıyan Richarlison sadece yeşil sahada değil ,hayatın her alanında farklı bir mücadele veriyor. Hayatı boyunca ırkçılık ve ayrımcılıkla karşı karşıya kalan 25 yaşındaki futbolcu, çocukken içini acıtan olayları asla unutmamış. Bu yüzden hayatını başkalarının acısını hafifletmeye ve onlara dik durmaları için ihtiyaç duydukları kaynakları vermeye adamış. Bu konudaki düşüncelerini şöyle açıklıyor Richarlison: “Çocukluğumda neler yaşadığımı biliyorum. Altın bir beşikte doğmadım, bu yüzden şimdi daha iyi bir yerdeyim, elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum, özellikle Brezilya’daki insanlara.”

Peki Richarlison bu uğurda neler yapıyor:

· Sao Paulo’daki yerel bir hastanede kanser tedavisi görenlere fon sağlamak için maaşının %10’unu bağışlıyor.

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· Tedavi için gelen ancak geçimini sağlayamayanlara ücretsiz barınma ve yemek de veriyor.

· Ayrıca yerel bir futbol kulübü aracılığıyla memleketi Nova Venecia’da 100’den fazla aileye yardım ediyor.

NEYMAR’I SON 16’YA SAKLAYACAKLAR

Sırbistan karşısında 9 faule maruz kalan Brezilyalı futbolcu Neymar maç sonunda şişen bileğiyle dikkatleri çekmiş ve bu durum “Dünya Kupası’nı kapattı mı?” sorusuna yol açmıştı. Brezilya Milli Takımı doktorları Neymar’ın durumunun iyi olduğunu açıklarken teknik direktör Tite ise oyuncunun turnuvada yer alacağını belirtti. Gruptan çıkmaya kesin gözüyle bakan Tite’nin Neymar’ı son 16 turuna kadar dinlendirmesi bekleniyor. Yıldız futbolcu da yaptığı açıklamada, “Sakatlığım can sıkıcı ve acı verici ama eminim geri dönme şansım olacak. Çünkü ben ülkeme, arkadaşlarıma ve kendime yardım etmek için elimden geleni yapacağım” dedi.

EŞLERiNi BiLE UYUTTULAR!

İngiliz medyası, 0-0 biten ABD maçı sonrası güne aynı manşetlerle başladı. Tribünde yer alan İngiliz futbolcuların eşlerinin maça konsantre olamayıp sürekli esnemeleri Ada basınında günün konusu oldu. İngiliz oyuncuların futbol olarak eşlerini bile tatmin edemediğini yazan gazeteler “ABD karşısında esneme yarışı” başlıklarını attı.

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FiFA’DAN SIRBiSTAN’A KOSOVA SORUŞTURMASI

FiFA, Brezilya maçı sırasında soyunma odasında, Kosova’yı ‘Sırbistan’ın bir parçasıymış gibi’ gösteren flama nedeniyle Sırbistan hakkında disiplin soruşturması başlattı. Kosova Futbol Federasyonu, konuyla ilgili şikayette bulunmaları üzerine FiFA’nın harekete geçtiğini duyurdu. Sırbistan, 2008 yılında tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova’yı kendi toprağı olarak görüyor.

NiSTELROOY’UN HOLLANDA’YA HEDiYESi GAKPO

Hollanda, Senegal’i 2-0 yenerken Cody Gakpo, golü ve performansıyla galibiyetin mimarı olmuştu. Ekvador karşısında da Gakpo’nun attığı gol olmasa Hollanda’nın rakip ceza sahasına girme ve gol beklentisi neredeyse hiç yoktu. Tarihinin en kötü Dünya Kupası performansına imza atan Hollanda, gerçekten büyük hayal kırıklığı yarattı. Babası eski futbolcu, annesi rugby oyuncusu olan Gakpo’nun golcülükteki becerisinde, 14 yaşından beri yanında olan efsane santrfor Ruud van Nistelrooy’un büyük payı var.

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CRiSTiANO RONALDO’YA AL NASSR 225 MiLYON DOLARLIK TEKLiF YAPTI

Manchester United ile yollarını ayıran Cristiano Ronaldo’ya müthiş teklif. Suudi Arabistan kulübü Al Nassr’ın, Portekizli yıldıza 3 yıl için 225 milyon dolar önerdiği ileri sürüldü. Ronaldo, sezon başı yine Arabistan’dan gelen 2 yıllık 275 milyon Euro’luk teklifi geri çevirmişti.

KATAR’DA TRiBÜNLER YÜZDE 94 DOLDU

Katar'daki Dünya Kupası’nda tribünlerin doluluk oranı dikkat cekiyor. Grup maçlarında tribünlerin yüzde 94’ü dolduğu açıklanırken en çok seyircinin geldiği karşılaşma, 88 bin 103 kişinin izlediği Brezilya-Sırbistan mücadelesi oldu.