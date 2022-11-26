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Son dakika: Dünya Kupası'nda gollerine devam eden Kylian Mbappe, Zinedine Zidane'ı geçip Pele'yi yakaladı

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#Dünya Kupası#Kylian Mbappe#Zidane
Son dakika: Dünya Kupasında gollerine devam eden Kylian Mbappe, Zinedine Zidaneı geçip Peleyi yakaladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2022 21:27

Katar 2022 Dünya Kupası'nda Fransa, D Grubu mücadelesinde Danimarka'yı Kylian Mbappe'nin golleriyle 2-1 mağlup etti. Danimarka'da Galatasaraylı Victor Nelsson, 90 dakika sahada kalırken Fransa'nın harika çocuğu Kylian Mbappe şimdiden adını tarihe altın harflerle yazdırdı.

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2022 Dünya Kupası D Grubu'nda mücadele eden Fransa, zorlu maçta Danimarka'yı Kylian Mbappe'nin golleriyle mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. 

974 Stadyumu’nda Polonyalı hakem Szymon Marciniak’ın yönettiği karşılaşmada Danimarka'yı 61 ve 86. dakikalarda Kylian Mbappe'nin golleriyle geçen Fransa puanını 6'ya yükseltti.

Bu sonuçla Fransa 2’de 2 yaparak 6 puana yükselerek gruptaki liderliğini sürdürürken son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

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KYLİAN MBAPPE MİLLİ TAKIMDA DURDUMUYOR

Fransız yıldız Kylian Mbappe milli takımda 61. maçına Danimarka karşısında çıktı.

Danimarka karşısında iki gol birden atan Paris Saint Germain'in yıldızı Mbappe, milli takımda 31 gol ve 22 asiste ulaştı.

Son dakika: Dünya Kupasında gollerine devam eden Kylian Mbappe, Zinedine Zidaneı geçip Peleyi yakaladı

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ZİNÉDİNE ZİDANE'I GEÇTİ

Henüz ikinci Dünya Kupası'nı oynayan 23 yaşındaki golcü, şimdiden 7 Dünya Kupası golüne ulaştı. Bununla birlikte genç yıldız, Fransız efsane ZİDANE'ın 5 Dünya Kupası golünü de geçmiş oldu. Aynı zamanda milli takımda Zinedine Zidane'ın 31 gollük sayısıyla da eşitledi.

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BREZİLYA EFSANESİ PELE'Yİ YAKALADI

Kylian Mbappe, maçta bulduğu 2 golle birlikte toplam 7 Dünya Kupası golüne ulaştı. 23 yaşındaki Fransız yıldız, Brezilya efsanesi PELE'nin 24 yaşından önce attığı 7 Dünya Kupası golü rekoruna da ortak oldu.

"MBAPPE, PSG'Yİ ÇOK SEVİYOR"

Paris Saint Germain Teknik Direktörü Christophe Galtier, Kylian Mbappe geleceğine dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı. 

Kylian Mbappe hakkındaki çıkan ayrılık haberlerine değinen Galtier, "Kylian'ın durumu da Messi ile aynı. Eğer bir oyuncu kulübünde mutlu ise ayrılmak için bir sebebi olmaz. Mutlu olmak için de işinizden keyif almalısınız. Şu anda herkes işinden keyif alıyor ve kimsenin ayrılmak için bir sebebi yok. Kylian'ın burada kalma sebebi hiçbir zaman para olmadı. O, gerçekten PSG'yi çok seviyor ve burada mutlu olduğuna eminim." ifadelerini kullanmıştı.

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