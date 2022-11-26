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Canlı Anlatım: Polonya Suudi Arabistan (Maçın özeti)

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#Polonya#Suudi Arabistan#Dunyakupasi
Canlı Anlatım: Polonya Suudi Arabistan (Maçın özeti)
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2022 13:45

2022 Dünya Kupası C Grubu'nda Polonya ile Suudi Arabistan karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Polonya ile Suudi Arabistan, 2022 Dünya Kupası C Grubu'nda kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Polonya: 0

Suudi Arabistan: 0

Goller

İLK 11'LER

Polonya: Szczesny, Bereszynski, Kiwior, Glik, Cash, Zielinski, Krychowiak, Bielik, Frankowski, Milik, Lewandowski.

Suudi Arabistan: Alowais, Alburayk, Albulayhi, Alamri, Abdulhamid, Kanno, Almalki, Alanjei, Aldawsari, Albrikan, Alshehri

POLONYA SUUDİ ARABİSTAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Dünya Kupası C Grubu'nda Polonya, Suudi Arabistan ile karşılaşıyor. Saat 16.00'da başlayan mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı izlenebiliyor.

ARABİSTAN KALECİSİ AMELİYAT OLDU

Arjantin maçında kalecisi Mohammed Al Owais ile çarpışan, aldığı sert darbe sonucu yüzünde, dişlerinde ve çenesinde kırıklar meydana gelen Suudi Arabistanlı Yasir Al Shahrani ameliyat edildi.

Arjantin - Suudi Arabistan karşılaşmasının 90+9’uncu dakikasında hava topu mücadelesinde kendi kalecisi Muhammed Alowais ile çarpışarak yerde kalan Al-Shahrani’nin ameliyat edildiği belirtildi. Katar’daki ilk müdahalelerin ardından özel uçak ile hastaneye götürülen Yasir Al Shahrani’nun durumunun iyi olduğu açıklanırken, dünya kupası serüvenini talihsiz bir şekilde kapatan Shahrani açıklamasında "Benim için dua edin. Şu an iyiyim. Zafer için Suudi halkını tebrik ederim, hepiniz bunu hak ettiniz. Hepinize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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#Polonya#Suudi Arabistan#Dunyakupasi

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