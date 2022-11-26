DÜNYA KUPASI 2022 | Canlı: Fransa - Danimarka maçı

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Katar 2022 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Fransa ile Danimarka karşı karşıya geliyor.

Maçta ilk devre oynanıyor

Fransa - Danimarka

Daha önce hiçbir ülke Fransa'yı aynı takvim senesinde üç kez mağlup edemedi. Daha önce iki kez Dünya Kupası'nın son şampiyonuna rakip olan Danimarka, 1998 çeyrek finalinde Brezilya'ya 3-2 yenildi ancak 2002 gruplarında Fransa'yı 2-0 mağlup etti.

İLK 11'LER

Fransa: Lloris, Theo, Upamecano, Varane, Kounde, Rabiot, Tchouameni, Griezmann, Mbappe, Giroud, Dembele.

Danimarka: Schmeichel, Andersen, Nelsson, Maehle, Christensen, Höjbjerg, Lindström, Eriksen, Kristensen, Damsgaard, Cornelius.

Dünya Kupası'nda oynadığı son beş maçı kazanan Fransa, turnuva tarihinde üst üste altı galibiyet alamadı.

Çıktığı son dört Dünya Kupası maçında rakipleriyle yenişemeyen Danimarka, turnuva tarihinde Belçika'nın ardından üst üste beş beraberlik alan ikinci ülke olabilir.

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Bu turnuvadaki ilk maçında Avustralya'yı 4-1 mağlup eden Fransa, 2006'da Brezilya'dan bu yana Dünya Kupası'na galibiyetle başlayan ilk "son şampiyon" oldu. Daha önce bu unvana sahip olan takımlar arasında turnuvaya üst üste iki galibiyetle giriş yapan sadece üç ülke bulunuyor: İtalya, Uruguay ve Brezilya. Dünya Kupası'nda çıktığı son beş maçın üçünde gol yemeyen Danimarka, daha önceki 16 karşılaşmada yaptığı gole kapama sayısını yakalamak istiyor. Buna karşılık son iki maçının üçünde gol atamayan Avrupa temsilcisi, daha önceki 18 karşılaşmanın ikisini boş geçmişti.

Dünya Kupası'nda oynadığı son iki maçında dörder gol atan Fransa, 1954'te Macaristan'dan bu yana üst üste 3+ karşılaşmada 4+ gol bulan ilk takım olmak istiyor. Fransa tarihinde en fazla milli maç golü atan iki oyuncudan biri Olivier Giroud. Giroud, turnuva tarihinde 36 yaşından sonra üst üste iki maçta fileleri havalandıran ikinci oyunu olmak için sahaya çıkıyor.

Christian Eriksen, Tunus karşısında en fazla şut pası veren Danimarka oyuncusuydu. Turnuva tarihinde bir maçta daha yüksek bir sayıya ulaşan tek Danimarkalı, 1998'de Nijerya'ya karşı altı şut pasıyla oynayan Michael Laudrup.

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FRANSA DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fransa Danimarka maçı bu akşam saat 19:00'da başladı. Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

FRANSA

Avustralya karşısında 10 dakika dolmadan 1-0 geri düşmesine rağmen devreyi 2-1 önde kapatıp maçı da 4-1 kazanan Fransa, Karim Benzema'nın yokluğunu hiç aramadan hücumda sınıfı yıldızlı pekiyi ile geçti.

Benzema'dan 3-4 gün önce Christopher Nkunku da sakatlanmıştı ve TD Didier Deschamps, Avustralya maçında Olivier Giroud'yu hücum merkezine koyup kanatlarda Kylian Mbappe ile Ousmane Dembele'ye forma verdi.

Herkes Kingsley Coman beklerken, Coman yerine ilk 11'de başlayan Dembele beklentileri fazlasıyla karşıladı ve Deschamps, 25 yaşındaki oyuncu için; "Yeteneklerinden eminiz ve bunun karşılığını verdiğini görmek bizi mutlu ediyor..." dedi.

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Danimarka karşısında Horozların ilk 11'inde tek değişiklik olacak...

Sakatlanıp turnuvayı kapatan bir diğer isim, Lucas Hernandez yerine kardeşi Theo Hernandez sol bekte başlayacak.

"Konate & Upamecano" stoper ikilisi sınıfı geçti. Raphael Varane yedek beklemeye devam edecek.

DANİMARKA

Tunus'la golsüz berabere kalarak Katar yolculuğuna başlayan Danimarka, orta alanın değerli ismi Thomas Delaney'yi de kaybetti.

Sevilla'lı tercrübeli isim sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nı kapattı; en az 1 ay sahalardan uzak kalacak.

TD Kasper Hjulmand; "Tunus karşısında tempomuz beklentimin altındaydı. Fransa maçında şansımızı yükseltmek için tempomuzu da yukarı çekmeliyiz..." dedi.

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Danimarka, Tunus maçının başında 3-5-2 şeklinde sahaya dizilmişti. Bu kez 4'lü savunma ile başlayabilirler.

Simon Kjaer, Milan'dan takım arkadaşı Giroud'yu durdurmak için savunmanın merkezinde görev yapmaya devam edecek.

Delaney yerine Mathias Jensen'i ilk 11'de göreceğiz... Christian Eriksen merkezde Jensen'le Pierre-Emile Hojbjerg'e eşlik edecek.

Andreas Skov Olsen hücum ikilisinden biri değil, Mikkel Damsgaard'la birlikte kanatlarda görev yapabilir.