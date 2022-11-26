Galatasaraylı Victor Nelsson, Fransa-Danimarka maçında korkuttu!

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Katar 2022 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Fransa ile Danimarka karşı karşıya geldi.
11'DE BAŞLADI
Galatasaraylı Victor Nelsson, Fransa karşısında sahaya 11'de çıktı ve ilk kez Dünya Kupası'nda süre aldı.
SERT MÜDAHALE
İlk yarının son anlarında Danimarka yarı alanında baskı yapan Fransa'da Barcelona'da forma giyen savunma oyuncusu Jules Kounde, topu kazanmak isterken Galatasaray'da forma giyen Victor Nelsson'a sert bir müdahalede bulundu.
Pozisyonun ardından yerden bi süre kalkamayan Nelsson, takım arkadaşlarını ve Galatasaraylı taraftarları korkuttu.
24 yaşındaki stoper, sağlık ekiplerinin tedavisi sonrası oyuna devam ederek, sevenlerine derin bir nefes aldırdı.