2022 Dünya Kupası'ndaki Arjantin - Meksika maçına damga vuran isim Lionel Messi oldu! Yıldız futbolcu birçok ilke imza attı...

Haberin Devamı

2022 Dünya Kupası C Grubu'nun ikinci maçında Arjantin ile Meksika, Lusail Stadyumu'nda karşı karşıya geldi

Arjantin için hayati önem sahip olan maçta kilidi Lionel Messi açarken skoru belirleyen isim Messi'nin asistinden Fernandez oldu.

Bu sonuçla turnuvada ilk galibiyetini elde eden Arjantin turnuvaya tutunurken Lionel Messi ise birçok ilke imza attı.

MARADONA'YI YAKALADI

Lionel Messi, 21. Dünya Kupası maçına çıkarak turnuvada en çok forma giyen Arjantinli oyuncu olan efsane Diego Maradona'nın rekorunu egale etti.



Aynı zamanda Dünya Kupası'ndaki gol sayısını 8'e çıkaran Messi, Maradona ile gol sayılarını da eşitledi. Lionel Messi, 10 golle Arjantin'in Dünya Kupası'ndaki en golcü oyuncusu Gabriel Batistuta'nın ardından Maradona ile birlikte ikinci sırada yer aldı.

Haberin Devamı

ARJANTİN'İN 3 GOLÜNDE DE İMZASI VAR

Turnuvanın ilk maçında Suudi Arabistan karşısında da gol bulan Lionel Messi, takımının 3 golünde de katkı sağladı.

Turnuvada 3 golü bulunan Arjantin'in 2 golü Messi'den gelirken Fernandez'in kaydettiği golde asiste imzasını atan isim yine Messi oldu.



Arjantin formasıyla çıktığı son altı maçta da gol atan ve milli takım kariyerinin en uzun serisini tekrarlayan Lionel Messi, 5 Dünya Kupası'nda asist yapan ilk futbolcu oldu.



Messi daha önce Kasım 2011-Eylül 2012 arasında 6 maçlık seri yakalamıştı.

CEZA SAHASI DIŞINDAN 4 GOL



Ayrıca Dünya Kupası'nda 2006'da çıktığı ilk maçından bu yana ceza sahası dışından 4 gol bulan Messi, bu dönemde herkesi geride bıraktı.



Diego Forlan ve David Villa, 3'er golle Messi'nin ardından sıralanıyorlar.

HEM EN GENÇ HEM EN YAŞLI

1966'dan bu yana bir Dünya Kupası maçında hem gol atan hem de asist yapan en yaşlı ve en genç oyuncu Lionel Messi oldu.

2022 | vs Meksika (35 yaş 155 gün)

2006 | vs Sırbistan (19 yaş 155 gün)

Haberin Devamı

MESSI TARİHE GEÇTİ

Arjantin ile beş farklı Dünya Kupası'nda forma giyen Lionel Messi; Antonio Carbajal, Rafael Marquez, Gianluigi Buffon ve Lothar Matthaus'un ardından bunu başaran 5. futbolcu oldu.

Suudi Arabistan filelerini 10. dakikada penaltıdan sarsan, Meksika ağlarını uzaktan çektiği harika şutla havalandıran Lionel Messi; Diego Maradona (1982, 1986 & 1994) ve Gabriel Batistuta'yı (1994, 1998 & 2002) geride bırakarak Arjantin formasıyla dört farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk oyuncu oldu.

Messi ayrıca Uwe Seeler, Miroslav Klose, Cristiano Ronaldo'nun ardından dört farklı Dünya Kupası'nda gol atan dördüncü futbolcu olarak tarihe geçti.

ARJANTİN'İN EN GOLCÜSÜ

Haberin Devamı

Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı ile bir Dünya Kupası'nda oynayan ve gol atan en genç oyuncu (18 yıl 357 gün) konumunda. Messi, 139 maçta kaydettiği 71 golle Arjantin tarihinin en çok gol atan futbolcusu.