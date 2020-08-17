Lionel Messi, 2021'i Barcelona'da görmek istemiyor

Daha önce Neymar’ın Barcelona’dan Paris Saint-Germain’e transferini ilk duyuran gazeteci Marcelo Bechler bu kez Messi ile ilgili önemli bir iddia ortaya attı. Bechler’e göre Messi; sözleşmesinin sona ereceği 2021’i beklemeden hemen takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Bu haber İspanya medyasında büyük etki yaratırken iddialar da peşi sıra geldi.

AS gazetesi de Messi’nin Barcelona’da kalmak için erken seçim ve yönetimin değişmesini istedi. Yönetime bu teklifini ileten Messi, teknik direktör olarak takımın başında Xavi’yi görmek istiyor. Kulübün içinden bir kaynak Messi’yi hiç bu kadar ayrılmaya niyetli görmediğini söylerken onu tutabilmenin tek yolunun gerçek bir spor projesinden geçtiğini söyledi. Bakalım Messi yıllardır her kötü sonuç sonrası ortaya atılan ‘ayrılacak’ iddialarını bu kez gerçekleştirecek mi? Yoksa yakın zamanda temellerinin atılacağı söylenen yeni Barcelona’nın başında kalıp kariyerine devam mı edecek?

BARÇA BU TAKIMI ASLA UNUTMAYACAK!

Bayern Münih, Barcelona karşısında Şampiyonlar Ligi tarihinin en inanılmaz maçlarından birini oynadı. Benzer bir performansı uzun zamandır hatırlamıyorum. Normal koşullarda ilk yarıda atılan 4 golün ardından topa basıp kontrollü bir oyun tercih edilir ama Bayern Münih asla durmadı. Ve tarihin en görkemli zaferlerinden birine imza atarak Barcelona’ya tam 8 gol attı.

YÖNETiMSEL FACiA HEZiMETi GETiRDi

Barcelona’nın Guardiola döneminden bu yana gerçek bir spor projesi yok. Kurumsal bir kriz içindeler. La Masia’dan eski gibi verim alamıyorlar. Transfer politikaları büyük bir başarısızlık içeriyor. Takım ve yönetim arasında büyük bir anlaşmazlık var. Yıllardır Lionel Messi’nin ismi ve yeteneğiyle yaşamlarını sürdürüyorlar. Buna rağmen başkan Josep Bartemou-sportif direktör Eric Abidal-Lionel Messi üçgeninde yaşanan sorunlar uzun zamandır gündemde.

Barcelona, Neymar’ın ayrılışından bu yana sadece Dembele, Griezzmann, Coutinho ve De Jong bonservislerine 500 milyon Euro harcadı. Daha da kötüsü Bayern Münih’e kiraladıkları coutinho’nun 6. golün asistini yapıp, 7 ve 8. golleri atması da Barcelona’nın son yıllardaki facia ve toksik yönetiminin mührü gibi oldu. Barcelona, 2007-08’den bu yana ilk kez sezonu kupasız bitirdi. Bu süreç ilk olarak Ronaldinho ve Deco’yu süpüren Pep Guardiola’yı getirmişti. Katalan ekibinin bu çöküş döneminden çıkabilmesi şimdi çok daha sert ve güçlü bir şeye ihtiyacı var. Gerçek olan şu ki; Roma kötüydü, Liverpool daha kötüydü ama Barcelona için bu Barcelona takımı ve Lizbon asla unutulmayacak.

YARI FiNALDE ÜÇ ALMAN TEKNiK ADAM

Thomas Tuchel (PSG), Julian Nagelsmann (Leipzig) ve hansi Flick (Bayern Münih)... Şampiyonlar Ligi’nde üç Alman teknik direktörü yarı finalde izleyeceğiz. Ancak bu üç teknik adamın birbirleriyle kesişen bir hikayesi var. Şimdilerde Leipzig’in hocası olan Nagelsmann, 20 yaşında sakatlanarak futbola dair hayallerini ertelemek zorunda kalmıştı. O dönem Augsburg yönetimi teknik direktör Tuchel’in yanında görev almasını istedi.

Rakip analizleri üzerine çalışmaya başlayan Nagelsmann kendisinden kurtulmak isteyen kulübünü hiç affetmedi ve teknik direktör lisansını alırken yanında o dönem federasyon direktörü olan hansi Flick vardı. Ve neredeyse futbol perspektifleri aynı olan, yenilikçiliği, hareketliliği ve düzeni savunan bu üç teknik adamın karşısında onları en çok etkileyen futbol dâhisi Pep Guardiola’yı değil onu elemeyi başaran Rudi Garcia’yı göreceğiz.

BU MAĞLUBiYET GUARDIOLA’YA YAZAR

Son dört sezondur en fazla çeyrek final görebilen Pep Guardiola bir türlü Şampiyonlar Ligi şanssızlığını kıramıyor. Önceki gece Olympique Lyon karşısında herkes mağlubiyeti Raheem Sterling’in boş kaleye kaçırdığı gole bağlasa da yenilginin 1 numaralı sorumlusu Pep Guardiola’dan başkası değil. Kritik maçlarda kendi tarzından uzaklaşan Guardiola, Lyon karşısında da bu alışkanlığına devam etti ve ideal kadrosunda John Stones, Bernardo Silva ve Riyad Mahrez gibi isimleri dışarıda bırakarak yaptığı yanlış seçimlerle kendi sonunu hazırladı.