Kylian Mbappe devrildi, yeni kapak yıldızı Erling Haaland

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Dünya futbolunun patronu FİFA ile ortaklığını sona erdiren EA SPORTS’un 2024 için tasarladığı oyun kadar kapak yıldızının kim olacağı da merakla bekleniyordu. Son üç yılın kapak yıldızı Kylian Mbappe’nin tanıtım kapağında yer almayışı haftalardır gündemdeydi. Tüm soruların yanıtı geçtiğimiz gün Amsterdam’da yapılan lansmanda netlik kazandı.

EA Sports FC 24’ün yeni kapak yıldızı Eerling Haaland oldu. Lansmanda sahne alan oyuncu yeni imajı ve kıyafetiyle de büyük dikkat çekti. Geceye Haaland’ın yanı sıra Ronaldinho, Luis Figo ve Didier Drogba gibi eski futbolcular da katıldı. Play Station’da ön siparişe açılan oyunun fiyatları ise şöyle:

Standart sürüm: 1.400 TL

Ultimate sürüm: 2.000 TL

AVRUPA’NIN EN ‘DENGESiZi’ iNGiLiZLER

Avrupa futbolunun önemli kulüpleri büyük gelirlere rağmen özellikle transfer dönemindeki imzalar nedeniyle gelir gider dengesini bir türlü tutturamıyor. Avrupa’nın bu anlamdaki en kötü 10 takımı arasında İngilizler başı çekerken, İspanyollar’ın bu listede yer almaması dikkat çekti. PSG ise gelirine göre daha çok harcama yapmasıyla yine dikkatleri çekmeyi başardı. İşte gelir gider tablosunu dengeleyemeyen 10 takım.

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AVRUPA’DA GELiR-GiDER DENGESi EN FAZLA AÇIK VEREN 10 KULÜP

TAKIM GELiR GiDER FARK

1. M.United 176 852 -676

2. Chelsea 735 1.33 -595

3. Arsenal 167 756 -589

4. PSG 297 813 -515

5. Tottenham 168 671 -502

6. Newcastle 118 559 -441

7. West Ham 142 543 -401

8. Liverpool 216 612 -396

9. Juventus 636 973 -336

10. Aston Villa 202 509 -306

PEP GUARDiOLA VE JÜRGEN KLOPP’U YENi BiR SINAV DAHA BEKLiYOR

Premier Lig’in iki önemli teknik adamı Guardiola ve Klopp, takımlarını beklenenden çok daha erken inşa etmek zorunda kalabilir. Manchester City Teknik Direktörü Guardiola, İlkay’ın gidişi sonrası Mahrez ve Bernardo Silva’nın da ayrılığına hazırlanıyor. Ayrılmaları halinde iki oyuncudan 100 milyon Euro gelir elde edecek olan City, yerlerini kimlerle dolduracak henüz belli değil. Benzer bir durumu Liverpool yaşıyor. Klopp; Henderson ve Fabinho’ya Suudi Arabistan’dan gelen teklifler sonrası orta sahayı yeniden kurgulamaya hazırlanıyor.

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LiONEL MESSi ABD PAZARINA ‘MESSiBURGER’LE GiRDi

Inter Miami’ye transfer olan Lionel Messi, ABD pzarına hızlı bir giriş yaptı. Restoran zinciri Hard Rock ile anlaşan Messi, kendi adını taşıyan tavuklu hamburgerin tanıtımında yer aldı. Filmde, “Bir hayal daha gerçek oluyor! En sevdiğim yemekten esinlenerek Hard Rock Cafe ile yarattığım yeni Messi Tavuklu hamburgeri size tanıtmaktan heyecan duyuyorum” diyen Arjantinli, daha şimdiden Messimania çılgınlığını üst seviyelere çıkardı. Hard Rock ayrıca kendi otellerinde kalanlara “Messi tarafından sizin için yapıldı” yazılı paketlerle hamburgerlerin oda servislerinde sunulacağını açıkladı.

HENDERSON’A LGBT’DEN TEPKi

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Liverpool’un kaptanı Jordan Henderson’a Suudi Arabistan’dan haftada 700 bin sterlin kazanacağı bir teklif geldi. Oyuncunun gitmeye sıcak bakması, uzun süredir destek verdiği LGBT+ topluluğu tarafından endişeyle karşılandı. 2021’de LGBT+ Ödülleri’nde aday gösterilen oyuncunun Steven Gerrard’ın çalıştırdığı Al-İttifak takımının teklifine olumlu yaklaşması, Liverpool LGBT+ grubu Kop Outs tarafından ‘korkunç ve endişe verici’ bir karar olarak nitelendirildi. Liverpool kaptanı, geleceği hakkında net bir karar vermeden önce önümüzdeki 24 saat boyunca teknik direktör Jürgen Klopp ile görüşmeye hazırlanıyor.

FORMALARIN PARASI NUNEZ’DEN

Liverpool’da, Al-Ahli’ye transfer olan Firmino’nun 9 numaralı forması Darwin Nunez’e verildi. Bu durum Nunez’in geçen sezon giydiği 27 numaralı formayı satın alan taraftarları haliyle üzerken, Uruguaylı futbolcudan sürpriz bir hamle geldi. Nunez, 27 numaralı eski formasını alan tüm taraftarların parasını cebinden ödeyeceğini açıkladı. Darwin Nunez büyük şaşkınlık yaratan bu karar için, “9 numarayı giyeceğim için gerçekten mutluyum ve gurur duyuyorum. Transfer olduğum dönem 27 numaralı formaları alan taraftarlara ödemelerini kendim yapacağım ve 9 numaralı formayı almalarına destek olacağım” dedi.

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