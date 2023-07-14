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Son dakika: Milot Rashica'dan transfer açıklaması! Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe iddiası...

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#Transfer#Fenerbahçe#Galatasaray
Son dakika: Milot Rashicadan transfer açıklaması Galatasarayın ardından Fenerbahçe iddiası...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2023 18:22

Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin transfer gündeminde bulunan Milot Rashica, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. Galatasaray'da geçen sezon kiralık olarak forma giyen Kosovalı oyuncu başarılı performansıyla dikkat çekerken sarı kırmızılılar bonservisini almak için görüşmelerini sürdürüyor. Galatasaray'ın kadrosuna katmak için uğraş verdiği Rashica için Fenerbahçe'nin de devreye girdiği iddia edilirken 27 yaşındaki futbolcudan açıklama geldi.

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Galatasaray'ın geçen sezon İngiltere Championship ekibi Norwich City’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Kosovalı oyuncu Milot Rashica, performansıyla dikkatleri üzerine çekerken transferin gözdesi oldu.

BONSERVİSİ İNGİLİZ EKİBİNDE

Sarı kırmızılılarda geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu oyunla takımın vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Milot Rashica’nın bonservisi Championship ekibi Norwich City’de bulunuyor.

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Son dakika: Milot Rashicadan transfer açıklaması Galatasarayın ardından Fenerbahçe iddiası...

G.SARAY GÖRÜŞMELERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Galatasaray'ın transfer döneminde öncelikli hedeflerinden birisi Kosovalı futbolcuyu bonservisiyle kadroya katmak.

Bu doğrultuda Norwich ile görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılı yönetim, oyuncunun da Galatasaray’a transfer olmayı istemesinden dolayı elini güçlü tutarak bu transferi en kısa sürede sonuçlandırmayı planlıyor.

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"HEM BİZ HEM DE RASHİCA İSTİYOR"

Kosovalı oyuncuyu takımda görmek istediklerini kaydeden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da yaptığı açıklamada, "Hem biz çok istiyoruz hem de Rashica istiyor. Her türlü fedakarlığı iki taraf da doğru bir şekilde yapacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika: Milot Rashicadan transfer açıklaması Galatasarayın ardından Fenerbahçe iddiası...

FENERBAHÇE İDDİASI

Galatasaray ve İngiliz ekibinin arasında pazarlıklar devam ederken Fenerbahçe'nin de Kosovalı kanat oyuncusu için devreye girdiği iddia edildi.

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Milot Rashica'yı istiyor.

TEMESA GEÇİLDİ

Sarı lacivertli kulübün Kosovalı oyuncunun bonservisi için Norwich ile temasa geçtiği belirtildi.

Milot Rashica'nın transfer için ne karar vereceği merak konusu olurken Kosovalı oyuncudan açıklama geldi.

KARARINI AÇIKLADI

Kosovan Football'a hakkında çıkan transfer dedikoduları hakkında konuşan Rashica, FENERBAHÇE iddiaları sonrası Türkiye'de sadece Galatasaray'da forma giymek istediğini açıkladı.

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Haberde, Milot Rashica'nın "Türkiye'de sadece Galatasaray'da oynayacağım" sözlerine yer verildi.

RASHICA KİMDİR?

Milot Rashica, 28 Haziran 1996 tarihinde dünyaya geldi. 177 cm boyunda ve 73 kilo olan Milot Rashica, sağ ayağını kullanmaktadır. 27 yaşındaki oyuncu Galatasaray ile 30 maça çıktı. Bu maçlarda 6 gol ve 7 asist yaptı.

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#Transfer#Fenerbahçe#Galatasaray

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