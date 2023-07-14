Arda Güler, İspanyolları kendine hayran bıraktı: Hayretler içinde kaldık

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Geçtiğimiz günlerde Real Madrid’e transfer olan ve eflatun-beyazlılarla 6 yıllık sözleşmeye imza atan 18 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler, takımıyla ilk antrenmanlarına çıktı. Genç yıldız, özgüvenli oyunu ve antrenmanlardaki klas hareketleriyle ilk günden Carlo Ancelotti ve ekibinin dikkatini çekti.

“Rekabete hazırım, kiralık gitmeyeceğim. Kazanmak istiyorum” diyerek takıma katıldığı günden beri mücadeleye hazır olduğunu vurgulayan Arda, takım arkadaşlarına da erken uyum sağladı. Arda Güler’i Madrid’e ayak bastığı andan itibaren takip eden İspanyol muhabirler, genç yıldızın potansiyeliyle ilgili yorumlarını aktardı.

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PABLO M.FUENTENEBRO (DİARİO AS):

“ARDA GÜLER KALİTELİ BİR OYUNCU AMA REAL MADRİD’DE BAŞARILI OLMAK İÇİN BAZEN BU YETMİYOR”

Arda Güler, zaten büyük yeteneğini Fenerbahçe’de göstermişti ama Real Madrid başka bir boyut. Dakikalarca süre almamış olsanız bile sabırlı olmanız gerekecek. Vinicius Junior ve Rodrygo’nun zamanında yaptığı gibi Modric ve Kroos gibi harika oyuncularla yapılan her antrenmanda Arda bir şeyler öğrenmeli. İlk izlenimlerimiz Arda Güler’in gerçekten kaliteli bir oyuncu olduğu yönünde ama Real Madrid’de başarılı olmak için bazen bu yetmiyor. Arda Güler yeni şeyler öğrenmeli. Örnek olarak Brahim Diaz’ı verebilirim. Brahim zamanında kadroda güzel bir pozisyon kazanmak için kiralık olarak gitti ve şimdi geri döndü. Brahim şimdi takımın as oyuncularından oldu. Carlo Ancelotti adil bir antrenördür ve sizinle kazanıyorsa takımda oynatmaya devam edecektir. Madrid taraftarı, Arda hakkında pek bir şey bilmediği için onun oynayacağı günü görmeyi bekliyor.

JUANDE PEREZ (ESTADİO DEPORTİVO):

“ARDA REAL MADRİD’DE ÇOK FAZLA SÜRE ALAMAYABİLİR; KİRALIK OLARAK GÖNDERİLMELİ”

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Arda Güler, potansiyeli yüksek bir oyuncu. Ne kadar yetenekli olduğunu ilk antrenmanda gösterdi. Genç olması onun için avantaj fakat bu durum aynı zamanda Real Madrid’deki en büyük sorunu da olabilir. Madrid’de oynayacağı pozisyonda Tchouameni, Camavinga, Ceballos (yakın zamanda sakatlandı), Kroos ve Modric gibi isimler olduğu için bu oyuncunun arzu ettiğinden ve ihtiyaç duyduğundan daha az dakika almasına neden olabilir. Real Madrid’de Arda Güler’le ilgili büyük bir heyecan var ama ilk dakikadan itibaren performans gösteremezse seyirci değişiklik talep edebilir. Arda Güler’in önünde Real Madrid’e kendisi gibi genç yaşlarda gelen ve artık Ancelotti’nin vazgeçilmezi olan Vinicius Junior ve Rodrygo gibi örnekler var. Gördüğüme göre Arda Güler Real Madrid’de önemli konumda yer alacak bir yeteneğe sahip ama tartışmasız bir şekilde başlangıç yapabileceği bir kulübe kiralık olarak gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Real Madrid’de çok fazla süre almasının onun için zor olduğunu düşünüyorum.

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MARİO DE LA RİVA (DİARİO AS):

“ARDA’NIN ANTRENMANDA VERDİĞİ PASLARI GÖRÜNCE HAYRETLER İÇİNDE KALDIK”

Real Madrid, Arda Güler’i potansiyeli yüksek bir oyuncu olduğu için transfer etti. Kulüp, son yıllarda genç ve yetenekli oyuncuları transfer etme politikasını geliştirmeye devam ediyor. Vinicius, Rodrygo, Valverde ve Camavinga bu politikanın başarılı örneklerindendir. Bazı genç oyuncular başlangıçta Castilla’da (Real Madrid’in ikinci takımı) oynadı ama Arda oynamayacak. Bu durum da kulübün Arda’ya olan güveninin bir işaretidir. Bir oyuncuyu öne çıkan özelliklerine göre değerlendirmek genellikle zordur. Ama Arda ilk antrenmanlarda bile çok güzel hisler uyandırıyor. Geçen gün bir antrenmanda verdiği pasları görünce haber merkezinde hayretler içinde kaldık. Real Madrid’e alışmak hem oldukça kolay hem de zordur. Real Madrid, yeni oyunculara tüm desteği veriyor. Şehre alışması için ihtiyaç duyduğu her konuda ona yardım edecekler ama burada baskı çok büyük. Herkes maçlarda tüm oyunculardan ellerinden gelenin en iyisini yapmasını bekler. Madrid taraftarı Arda Güler ile heyecan yaşıyor. Taraftarlar Arda’yı kollarını açarak karşılayacaklar.

MARİO DE LA RİVA

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JAVİER CARRASCO (EL CHİRİNGUİTO TV):

“ANCELOTTİ, ARDA’NIN ANTRENMANDA GÖSTERDİĞİ SEVİYEDEN GERÇEKTEN ETKİLENDİ”

Arda Güler, genç yaşına rağmen antrenmanlarda bir dizi çok iyi beceri ve teknik sergileyen bir futbolcu. Sanki 18 yaşında değilmiş gibi olgun ve tecrübeli birine benziyor. Böyle devam ederse Real Madrid’de harika bir geleceği olan bir yıldız olabilir. Sahip olduğum ilk izlenim, kısa boylu ve yetenekli olduğu yönündeydi. Arda’nın tıpkı Barcelona’da oynayan Pedri ve Gavi gibi kısa ve yetenekli olması İspanya’da çok değer verilen bir şey. Geçmişte Xavi ve İniesta’da böyleydi. Madrid, Avrupa’nın en iyi şehirlerinden biri olduğu için Arda’nın çabuk adapte olacağına eminim. Arda’nın başkent sokaklarında hayranlarıyla olan görüntüleri son zamanlarda gündemde. Ancelotti, Arda’nın antrenmanda gösterdiği seviyeden gerçekten etkilendi. Teknik heyet, Arda’nın sezon boyunca takımın önemli bir parçası olabileceğine inanıyor.

JAVİER CARRASCO

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