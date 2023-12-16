İngiltere'de büyük hayal kırıklığı

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877.3 milyon Euro’luk Kırmızı Şeytanlar da büyük yatırımlar sonucu 650.5 milyon Euro’luk kadro kuran Newcastle da Şampiyonlar Ligi’nde gruplarını son sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına veda etti.

1- B.DORTMUND FARK YARATTI

Ölüm grubunu lider olarak tamamlayan B.Dortmund Şampiyonlar Ligi’nin en dikkat çeken takımı olmayı başardı. Bundesliga’nın aksine Avrupa’da etkileyici bir oyun ortaya koyan Alman ekibi PSG, Milan ve Newcastle gibi takımlara karşı büyük bir üstünlük kurdu. 650.5 milyon Euro kadro değerine sahip Newcastle grup sonuncusu olarak Avrupa’ya veda etti.

2- KUPA 2 ŞAMPiYONU SEViLLA DEVLER iÇiNDE KAYBOLDU

Belki de Şampiyonlar Ligi’nde sezonun en büyük hayal kırıklığını Sevilla yaşattı dersek abartmış olmayız. Avrupa Ligi’ndeki alışık olduğumuz ekip Kupa 2’nin son şampiyonu unvanıyla geldiği Devler Ligi’nde tam anlamıyla sıfır çekti. Hiç galibiyet alamadan grup sonuncusu olan İspanyol ekibi Kızılyıldız ve Union Berlin ile birlikte maç kazanamayan üç takımdan biri oldu. G.Saray’ın grubunda 877.3 milyon Euro’luk kadro değerine sahip Manchester United da sonuncu oldu.

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3- RÜYADAN KABUSA 3 DÖNEN BiR MAÇ

Newcastle United için son Milan maçı tam anlamıyla büyük bir kabusa dönüştü. 1-0 öne geçerek Şampiyonlar Ligi’nde bir üst tura çıkmanın sevincini yaşamaya başlayan İngilizler peş peşe yediği gollerle sahadan 2-1 mağlup ayrılarak Avrupa’ya veda etti. Büyük umutlarla kurulan ve paralar harcanan kadro ölüm grubunu 4. sırada tamamladı.

4- LEGiA TARAFTARINDAN UEFA’YA PANKART RESTi

Bu sezonun Avrupa kupalarında en çok konuşulan takımlarından biri kuşkusuz Legia Varşova. Ancak saha içinden çok tribündeki taraftarlarıyla... Deplasmanlarda ve iç sahada taraftarlara hatta polislere bile saldıran Varşovalılar’ın son hedefi UEFA oldu. 100 bin Euro para cezası ve 5 deplasman maçı cezası alan taraftarlar açtıkları “köpekler havlar kervan yürür” pankartıyla cevap verdi.

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5- 6’DA 6 YAPAN TEK TAKIM PLZEN

Konferans Ligi’nde 6 maçı da kazanan tek takım C Grubun’daki Viktoria Plzen oldu. Plzen 8 gol atarken kalesinde ise sadece 1 gol gördü. Her ne kadar kolay bir grup aşamasından geçse de şimdiden turnuvanın favorileri arasında gösteriliyor. Lille, Club Brugge, Fiorentina, Ferençvaroş, PAOK ise gruplarını yenilmeden tamamlayan diğer ekipler oldu.

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6- TARiH YAZAN KARABAĞ G.SARAY’LAEŞLEŞEBiLiR

H Grubu’nda mücadele eden Karabağ, son maçında İsveç’in Hacken takımını 2-1 yenerek Leverkusen’in ardından ikinci olmayı başardı. Azerbaycan ekibi, bu sonuçla tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi’nde play off turuna yükseldi. Galatasaray’ın muhtemel rakipleri arasında yer alan Azerbaycan ekibi bakalım kupada ne kadar ileri gidebilecek.

7- TOP TOPLAYICILIKTAN ŞAMPiYONLAR LiGi’NE

Futbol her zaman barındırdığı hikayelerle dikkat çekmeye devam ediyor. Bunlardan birinin kahramanı da M.City’li Micah Hamilton. 2017’de Guardiola’nın taktik verdiği top toplayıcı çocuk olarak manşetlere çıkan Hamilton 6 yıl sonra City formasıyla ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkmakla kalmadı attığı golle de manşetleri bir kez daha süsledi.

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8- HATAYI VAR ENGELLEDİ

Villarreal maçının 90+12. dakikasında Atilla Karaoğlan, Rennes’in attığı golü verirken, VAR’dan gelen uyarı kural hatasının önüne geçti. Rennes Teknik Direktörü Julien Stephan “Penaltılar için biliyordum ama serbest vuruşlar için böyle bir kural olabileceğini tahmin etmiyordum” dedi.

9- NiCOLO ZANiOLO ATTI ViLLA 1. OLARAK ÇIKTI

UEFA Konferans Ligi E Grubu’nda Aston Villa deplasmanda Zrinjski 1-1 berabere kalırken İngiliz ekibinin golünü 61. dakika Nicolo Zaniolo kaydetti. Nicolo Zaniolo, Aston Villa kariyerindeki ilk golünü atarken performansıyla da dikkat çekti. Bu sonuçla Aston Villa 13 puanla gruptan lider çıkarken Zrinsjki 4 puanla elendi.

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10- AVRUPA KUPALARINDA 3 TAKIM ‘0’ PUAN ALDI

Şampiyonlar Ligi’nde gruplarını 0 puanla tamamlayan takım bulunmazken UEFA Avrupa Ligi’nde İsveç ekibi Hacken 6 maçın tamamın kaybederken yediği 17 gole karşın sadece 3 kez ağları havalandırabildi. UEFA Konferans Ligi’nde B Grubu’nda İzlanda temsilcisi Breioablik, F Grubu’nda ise Sırp ekibi Cukaricki turnuvayı puansız kapadı.