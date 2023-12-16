Son dakika: Süper Lig'de hakemler maçlara çıkacak mı? Halil Umut Meler'in çağrısının ardından resmi açıklama geldi!

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçın ardından Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırması sonrası süresiz ertelenen liglerin 19 Aralık'ta oynanmaya başlanacağı açıklanırken hakemler nihai kararını verdi.

Ankaragücü ile Çaykur Rizespor maçının ardından yaşanan olaylar sonrasında hakemler maçlara çıkmama kararı almıştı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve hakemler arasında bu konuyla ilgili bir toplantı gerçekleşti.

"GÖREVE GERİ DÖNME KARARI ALMIŞ BULUNMAKTAYIZ"

Toplantının ardından Süper Lig, VAR, Süper Lig Yardımcı, A Klasman, A Klasman Yardımcı Hakemleri, Halil Umut Meler'in de 'geri dönüş' çağrısı yapmasıyla birlikte göreve geri döneceklerine dair yazılı bir açıklama yaptı.

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"Bildiğiniz gibi 11 Aralık 2023 tarihinde Ankara'da oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor müsabakasının bitiş düdüğünün ardından arkadaşımız Halil Umut Meler’in maruz kaldığı menfur hadise sonrasında ortak bir karar almış ve bir sonraki açıklamamıza kadar müsabakalara çıkmayacağımızı siz değerli kamuoyuna beyan etmiştik. Yaşanan bu üzücü hadise sonrasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm devlet organları ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve Üyeleri son derece hızlı şekilde radikal tedbirler almış, vahim olay ve faillerinin üzerine son derece hızla ve kararlılıkla gidilmiştir. Tüm bu yetkili organların yanı sıra dünyanın her köşesinden üzüntü ve destek mesajları yayınlanmış ve konu tüm dünya kamuoyu nezdinde çok büyük gündem yaratmıştır. Geçen günler içinde arkadaşımız Halil Umut Meler’in sağlık durumu da iyiye gitmiştir.



Tüm bu gelişmeler sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Sayın Mehmet Büyükekşi ile bu saldırı ile sonuçlanmış olan süreç hakkında endişe ve taleplerimizi dile getirmek üzere görüşmek istedik. Sayın Başkanımız tüm Süper Lig Hakemleri, VAR Hakemleri, Yardımcı Hakemler Temsilcisi ve A Klasman Hakemleri Temsilcisi’nin katılımı ile son derece şeffaf bir toplantı düzenlenmesi için ortam hazırlamıştır.



Bu toplantıda Hakemler olarak Sayın Mehmet Büyükekşi’ye aşağıdaki konu başlıklarında endişe ve taleplerimizi dile getirdik:



- Saha içi ve seyahat güvenliği

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- Olası şiddet ve darp olaylarında özellikle en alt kademedeki mağdur hakem arkadaşlarımızın hukuki ve sağlık ihtiyaçlarının TFF tarafından üstlenilmesi

- Disiplin Talimatlarında daha caydırıcı düzenlemelerin yapılması



Bu ve benzeri konular ile ilgili olarak Sayın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız gerekli çalışmaların mutlaka ivedilikle yapılacağı yönünde görüş bildirmiştir. Sonrasında ilk açıklamamızda belirttiğimiz gibi önceliğimiz olan Halil Umut Meler arkadaşımız ile de görüşmelerimizi gerçekleştirdik.



Tüm bu takvim çerçevesinde geldiğimiz noktada son derece hızlı reaksiyon göstermiş olan devlet kademeleri, Türkiye Futbol Federasyonu ve adli mercilerin attığı adımlar sonrasında futbol hayatının normal akışına dönmesi yönünde bizler de Hakemler olarak yapmakta olduğumuz kamu görevine geri dönme kararı almış bulunmaktayız.

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Ayrıca bu hafta sonu hakemler için yapılması planlanan ve ailelerinin de katılacağı söylenen kamp/seminer ise iptal edildi.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ AÇIKLADI

A Spor'a konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Hakemlerin maça çıkmama gibi bir talebi olmadı." ifadelerini kullanmıştı.

Süper Lig 19 Aralık'ta oynanacak 3 maçla yeniden start alacak.

NE OLMUŞTU?

Ankaragücü ile Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında kozlarını paylaşmıştı. Ankara'da oynanan ve 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan maçın ardından yaşananlar Türk futbolunun en büyük skandalları arasındaki yerini almıştı.

Son düdüğün ardından koşarak sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, müsabakanın hakemi Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunmuştu. Aldığı darbe sonrası yere yığılan FIFA kokartlı hakem, etrafını saran bazı kişiler tarafından defalarca tekmelenmişti.

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Olay sonrası hastaneye kaldırılan Meler, tedavisinin 3. gününde taburcu edilmiş ve İzmir'de bulunan ailesinin yanına geçmişti.

Faruk Koca ise 'kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak' suçundan tutuklanmıştı.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı ayrıca TFF Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

ÖMÜR BOYU MEN CEZASI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından sahaya inerek karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler’e saldırıda bulunan Faruk Koca’ya 5 yıl hak mahrumiyeti cezası verdi. Faruk Koca, cezanın 3 yılı aşması nedeniyle Futbol Disiplin Talimalatı’nın 52/2’nci maddesi uyarınca sürekli hak mahrumiyeti ile cezalandırıldı.

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Kurul ayrıca Ankaragücü’ne de kendi sahasındaki 5 resmi maçı seyircisiz oynama ve 2 milyon TL para cezası verdi.