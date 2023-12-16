Halil Umut Meler'den yazılı açıklama: En ağır ceza verilsin! Hakem arkadaşlarım görevlerine dönsünler

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Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçından sonra Faruk Koca ve beraberindeki iki şahsın saldırısına uğrayan ve günlerdir konuşulan hakem Halil Umut Meler'den açıklama geldi. Meler bu süreçte kendisine destek olan herkese teşekkür ederken saldırganların en ağır cezayı alması gerektiğini savundu.

HALİL UMUT MELER'İN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

Saygıdeğer Kamuoyuna,

11 Aralık 2023 tarihinde Ankara'da oynanan Ankaragücü- Çaykur Rizespor maçından sonra, şahsım ve müsabakada görevli olan hakem arkadaşlarıma yönelik olarak gerçekleştirilen saldırı ve şiddet olayları hepinizin malumudur.

Olayın adli makamlar ve Türkiye Futbol Federasyonu nezdindeki adli, idari ve disiplin tüm süreci titizlikle yürütülmektedir.

Bu süreçlerin sonuna kadar takipçisi olacağımı ve neticesinde olayın sorumlularının/faillerinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğimi bilmenizi istiyorum.

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Günlerdir kamuoyunu meşgul etmekte olan bu menfur hadise, sadece bir spor müsabakası içerisinde yaşanmış gibi değerlendirilmemelidir. Şiddet maalesef hayatın her alanında karşımıza sıklıkla çıkmaktadır ve bazen telafisi olmayan sonuçlar doğurmaktadır.

Bugün dünya çapında gündem oluşturan bu olay neticesinde verilecek olan cezaların; spor ile birlikte sağlıkta, eğitimde, aile içinde, trafikte, sokaktaki günlük yaşantıda ve hayatın her alanında uygulanmakta olan şiddet olaylarında emsal olacak nitelikte caydırıcı olmasını diliyorum. Bu konuda hem adli makamlara hem de Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulları’na caydırıcı cezalar verecekleri konusunda güvenim sonsuzdur.

Bu şiddet ikliminden uzaklaşmak ve şiddetin her türlüsüne dur demek hepimizin görevi olmalıdır.

Yaşanılan bu süreçte yanımda olarak her an desteklerini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm devlet büyüklerimize, tedavimi gerçekleştiren Acıbadem Ankara Hastanesi doktorlarına ve personeline, güvenlik güçlerine, tüm hakem camiasında bulunan dostlarıma, FIFA, UEFA ve TFF yöneticilerine, Merkez Hakem Kurulumuza, sivil toplum kuruluşlarına, arkadaşlarıma, hemşehrilerime,Türkiye'nin ve Dünya'nın her yerinden arayıp soran, mesaj atan, iyi dileklerini ileten ve destek veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum.

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Tüm bu yaşanılanların ardından hayatın her alanında şiddetin ve şiddete olan inancın son bulmasını temenni ediyorum.

Yukarıda belirtmiş olduğum gibi ilgili tüm kurumların gerekli adımları fazlasıyla atmış olduğunu da düşünerek, futbolun hayatın doğal akışına dönmesi benim de beklentimdir. Bu kapsamda tüm detaylarıyla güvenliklerinin sağlanması koşuluyla çok sevdiğim Hakem arkadaşlarımın yapmakta oldukları kamu görevine dönmesi ve müsabakaların devamı benim de arzumdur. 15.12.2023

Saygılarımla

Halil Umut Meler