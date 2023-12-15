Avrupa, Faruk Koca'nın cezasını böyle gördü: "Şoke edici saldırının faturası ömür boyu futboldan men!"

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü ile Rizespor karşı karşıya gelmişti. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Mücadelenin ardından ise yıllarca unutulmayacak bir skandal yaşanmıştı.

Koşarak sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı gerçekleştirmişti. Aldığı darbenin ardından yere düşen tecrübeli hakem, etrafını saran bazı kişiler tarafından defalarca tekmelenmişti.

Olay sonrası hastaneye kaldırılan Meler, tedavisinin 3. gününde taburcu edilmiş ve İzmir'de bulunan ailesinin yanına geçmişti. Faruk Koca ise 'kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak' suçundan tutuklanmıştı.

Ayrıca Faruk Koca, PFDK tarafından 5 yıl hak mahrumiyeti (ömür boyu men) cezasına çarptırılmıştı.

Haberin Devamı

PFDK'nin açıkladığı cezalar, Avrupa basınında da geniş yer buldu. İngiliz, Alman, Fransız ve Hollanda gazeteleri, Koca'nın cezasını manşetlerine taşıdı.

İşte Faruk Koca hakkında verilen karar için yazılanlar;

"ÖMÜR BOYU MEN"





Der Spiegel (Almanya): "Hakeme saldıran Faruk Koca'ya ömür boyu men cezası!"

"ŞOKE EDİCİ SALDIRI!"





Daily Mail (İngiltere): "Hakemi hastanelik eden şoke edici saldırısı nedeniyle Faruk Koca'ya ömür boyu men cezası verildi. Ankaragücü, 5 maç seyircisiz oynama ve para cezasına çarptırıldı."

"HAKEME YUMRUK NEDENİYLE..."





The Sun (İngiltere): "Hakeme yumruk atan Faruk Koca, ömür boyu futboldan men edildi!"

"AĞIR CEZANIN NEDENİ YUMRUK"





Haberin Devamı

Telegraaf (Hollanda): "Faruk Koca'ya ömür boyu men cezası verildi. PFDK, Koca'ya hakeme yumruk atması nedeniyle bu ağır cezayı verdi."

"TÜRKİYE'DE HAKEME SALDIRININ FATURASI"





Le Figaro (Fransa): "Türkiye'de hakeme saldırı: Ankaragücü 5 maç ceza aldı. Faruk Koca'ya da PFDK tarafından ömür boyu futboldan men cezası verildi."