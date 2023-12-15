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Avrupa, Faruk Koca'nın cezasını böyle gördü: "Şoke edici saldırının faturası ömür boyu futboldan men!"

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#Faruk Koca#Halil Umut Meler#Ankaragücü
Avrupa, Faruk Kocanın cezasını böyle gördü: Şoke edici saldırının faturası ömür boyu futboldan men
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2023 13:01

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan ve 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan Rizespor maçının ardından sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı gerçekleştirmişti. Koca, bu saldırı sonrasında kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak' suçundan tutuklanmış ve PFDK kararıyla da ömür boyu futboldan men cezası almıştı. Koca'nın cezası, Avrupa basınının da dikkatini çekti.

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü ile Rizespor karşı karşıya gelmişti. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Mücadelenin ardından ise yıllarca unutulmayacak bir skandal yaşanmıştı.

Koşarak sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı gerçekleştirmişti. Aldığı darbenin ardından yere düşen tecrübeli hakem, etrafını saran bazı kişiler tarafından defalarca tekmelenmişti.

Olay sonrası hastaneye kaldırılan Meler, tedavisinin 3. gününde taburcu edilmiş ve İzmir'de bulunan ailesinin yanına geçmişti. Faruk Koca ise 'kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak' suçundan tutuklanmıştı.

Ayrıca Faruk Koca, PFDK tarafından 5 yıl hak mahrumiyeti (ömür boyu men) cezasına çarptırılmıştı.

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PFDK'nin açıkladığı cezalar, Avrupa basınında da geniş yer buldu. İngiliz, Alman, Fransız ve Hollanda gazeteleri, Koca'nın cezasını manşetlerine taşıdı.

İşte Faruk Koca hakkında verilen karar için yazılanlar;

"ÖMÜR BOYU MEN"

Avrupa, Faruk Kocanın cezasını böyle gördü: Şoke edici saldırının faturası ömür boyu futboldan men

Der Spiegel (Almanya): "Hakeme saldıran Faruk Koca'ya ömür boyu men cezası!"

"ŞOKE EDİCİ SALDIRI!"

Avrupa, Faruk Kocanın cezasını böyle gördü: Şoke edici saldırının faturası ömür boyu futboldan men

Daily Mail (İngiltere): "Hakemi hastanelik eden şoke edici saldırısı nedeniyle Faruk Koca'ya ömür boyu men cezası verildi. Ankaragücü, 5 maç seyircisiz oynama ve para cezasına çarptırıldı."

"HAKEME YUMRUK NEDENİYLE..."

Avrupa, Faruk Kocanın cezasını böyle gördü: Şoke edici saldırının faturası ömür boyu futboldan men

The Sun (İngiltere): "Hakeme yumruk atan Faruk Koca, ömür boyu futboldan men edildi!"

"AĞIR CEZANIN NEDENİ YUMRUK"

Avrupa, Faruk Kocanın cezasını böyle gördü: Şoke edici saldırının faturası ömür boyu futboldan men

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Telegraaf (Hollanda): "Faruk Koca'ya ömür boyu men cezası verildi. PFDK, Koca'ya hakeme yumruk atması nedeniyle bu ağır cezayı verdi."

"TÜRKİYE'DE HAKEME SALDIRININ FATURASI"

Avrupa, Faruk Kocanın cezasını böyle gördü: Şoke edici saldırının faturası ömür boyu futboldan men

Le Figaro (Fransa): "Türkiye'de hakeme saldırı: Ankaragücü 5 maç ceza aldı. Faruk Koca'ya da PFDK tarafından ömür boyu futboldan men cezası verildi."

Gözden KaçmasınSON DAKİKA | PFDK, Ankaragücü - Rizespor maçının cezalarını açıkladı Faruk Kocaya ömür boyu menSON DAKİKA | PFDK, Ankaragücü - Rizespor maçının cezalarını açıkladı! Faruk Koca'ya ömür boyu menHaberi Görüntüle
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#Faruk Koca#Halil Umut Meler#Ankaragücü

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