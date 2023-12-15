Milli futbolcu Kenan Yıldız için 40 milyon Euro

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Almanya'yı 3-2 mağlup ettiğimiz hazırlık maçında attığı gol ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Kenan Yıldız, Avrupa devlerinin radarına girmeyi başardı.

Juventus ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalayan Kenan'a, Teknik Direktör Massimiliano Allegri, Moise Kean'in yokluğunda daha fazla forma sözü verdi.

İtalyan devinin Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, Kenan Yıldız'a daha fazla forma şansı vereceğini bildirdi.

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İtalyan basınında yer alan haberlerde Kenan Yıldız'ın az süre almasından dolayı mutsuz olduğu ve oyuncuyu Arsenal ile Liverpool'un takip ettiği bildirildi.

Yine Çizme'deki haberlerde Juventus'un Kenan Yıldız için ara transfer döneminde gelecek teklifleri dikkate alabileceği aktarıldı.

Juventus'un Kenan Yıldız'dan beklediği rakamın 40 milyon Euro olduğu vurgulandı.

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Kenan Yıldız bu sezon Serie A'da 5 maça çıkıp sadece 36 dakika süre aldı ve skor katkısı veremedi.

MENAJERİNDEN GALATASARAY VE FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Almanya maçı sonrası Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin kapısından döndüğü yönünde haberler yapılan Kenan Yıldız için temsilcisi Doğan Ercan açıklama yapmıştı.

Radyospor'a konuşan Ercan; "Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe hiçbir zaman, Bayern'le sözleşmesi bittiği anda teklif vermedi. Hepsi yalan, kimse teklif vermedi. Kenan'ı tanımıyorlardı. Geçen yaz ise Türkiye'den bir tek Adana Demirspor teklif verdi. Benfica 10 milyon Euro teklif etti. Juventus bunu kabul etmedi. Artık Türkiye'ye gelmesi zor. Ancak 30 yaşından sonra gelir." demişti.