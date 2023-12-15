Fenerbahçe'nin kapısı ocakta Ferdi Kadıoğlu için çalınacak

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Fenerbahçe’nin 2018 yılında Hollanda’nın NEC Nijmegen takımından 1.4 milyon Euro ödenerek transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu aradan geçen 5 yılda büyük gelişim kaydederken transferin de gözdesi haline geldi.

Birçok mevkide oynayabilen ancak sol bekte büyük fark yaratan milli oyuncu, birçok takım tarafından takip edilirken Alman ekibi listenin başına aldı.

İLK HEDEF FERDİ

Raphael Guerreiro'yu, Bayern Münih'e kaptıran ve sezon başında sol bek bölgesinde sıkıntılar yaşayan Borussia Dortmund'un ilk hedefi Ferdi Kadıoğlu.

Alman basınında çıkan habere göre; Borussia Dortmund'un listesinde yer alan oyuncular; Real Madri'den Fran Garcia, Chelsea'den Ian Maatsen ve Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu.

Ferdi Kadıoğlu, hem Edin Terzic'in istediği tipte bir oyuncu olması hem de maliyet yönünden daha avantajlı olması nedeniyle listenin ilk sırasında yer alıyor.

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OCAK AYINDA KAPI ÇALINACAK

Alman ekibinde Thomas Meunier, Marius Wolf ve Mateu Morey'nin sözleşmelerinin sezon sonu sona ermesinden dolayı ve Ramy Bensebaini'nin Afrika Uluslar Kupası'nda yer almasından dolayı bu transferin kış transfer döneminde yapılması da planlanıyor.

FENERBAHÇE'DE 256 MAÇ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 maçta görev yapan Ferdi Kadıoğlu, 2 gol atıp 3 asist katkısı sağladı.

Sarı lacivertli formayla tüm kulvarlarda 256 maça çıkan Ferdi, 28 gol atıp 36 asist yaptı.

20 kez de Türkiye Milli Takım formasını giyen Ferdi Kadıoğlu ilk gol sevincini Faroe Adaları maçında yaşadı.

Öte yandan Ferdi Kadıoğlu, Almanya ile oynanan hazırlık maçında attığı golle adından söz ettirmişti.