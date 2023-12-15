Galatasaray'da Sergio Oliveira talihsiz bir sakatlık yaşadı! Portekizli yıldızın tedavi süreci nasıl gerçekleşecek, Fenerbahçe derbisine yetişecek mi?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nun son haftasında konuk olduğu Kopenhag'a 1-0 mağlup olan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Danimarka dönüşünde Süper Lig'de oynayacağı Karagümrük maçının hazırlıklarına başlayan sarı - kırmızılılarda Sergio Oliveira, gerçekleştirilen antrenmanda sakatlandı.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Antrenman öncesi tesisteki fitness merkezinde bireysel kuvvet çalışması sırasında göğüs kasında (pectoralis major) kopuk oluşan futbolcumuz Sérgio Oliveira’nın tedavisine başlanmıştır. Tedavi protokolü, yapılacak ileri tetkikler sonrası netleşecektir." ifadeleri yer aldı.

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Sarı - kırmızılı taraftarlar; 17. haftadaki Karagümrük maçı, 24 ve 29 Aralık'ta üst üste oynanacak olan Fenerbahçe derbileri öncesinde deneyimli futbolcunun sahalardan ne kadar uzak kalacağını araştırmaya başladı.

Spor camiasının ünlü fizyoterapisti ve bütünsel terapisti (osteopat) Ferda Saraçoğlu, Sergio Oliveira'nın sakatlığı ile ilgili detayları Spor Arena'ya anlattı.

Ferda Saraçoğlu

"GÖZLE GÖRÜLÜR BİR ŞEKİL BOZUKLUĞU YAŞANABİLİR"

"Pektoral yırtığın en belirgin semptomu üst kolun ön kısmında, pektoral tendonun tutunma bölgesinde yer alan ani, keskin bir ağrıdır ve bazen de dayanılmazdır. Hastalar ayrıca göğüs bölgesinde şişlik ve morlukların yanı sıra gözle görülür şekil bozukluğu yaşayabilirler. MR görüntüleme sonrası tanı daha net koyulur."

"CERRAHİ TEDAVİ GEREKMEZSE..."

"Pektoral kas yırtığı olan vakaların çoğunun tedavisi, cerrahi olarak yapılır. Ancak öncesi ve sonrasında beslenme ile psikoloji oldukça önemlidir. Eğer tedavisinde cerrahilik bir durum yoksa kas yırtılmalarının büyük bir kısmı, birinci ve ikinci dereceden yırtıklardır. Spor ve egzersize ara vererek, dinlenerek, buz uygulaması yaparak, bandaj kullanarak ve ilgili kas grubunu kalp seviyesinden yukarıda tutarak 3 günde ağrılar, ödem ve tüm semptomlar giderek azalır. Tam anlamıyla iyileşmesi bazen 1-3 haftayı bulabilir, 1-3 içinde fazla gerilen kaslar kendiliğinden iyileşir."

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"4-6 HAFTA"

"Eğer ileri derece yırtıksa Cerrahi sayesinde hastalar atletik aktiviteler sırasında tam işlevine 4-6 hafta içinde dönebilir. Hastalar, ağrı ve şişliği hafifletmek için yaralanmadan sonraki ilk birkaç gün RICE (dinlenme, buz, kompresyon ve elevasyon) protokolü semptomları gidermede etkilidir."

"TEDAVİ SÜRECİNDE GEREKENLER"

"Cerrahi sonrası yapılan fizik tedavi ya da cerrahi gerektirmeyen fizik tedavi ile iyileşen hastalarda kişinin kas gücüne, dayanıklılığına uygun fasya gevşetmesi ve egzersiz planlaması gerekir. Beraberinde mutlaka yeterli dinlenme, uyku, beslenme ve iyi bir psikolojik destek gerektirir."