FIFA iyice saçmaladı, böyle 11 olur mu?

FiFA’nın 2021 yılının en iyilerine verdiği ‘The Best’ ödülleri tartışmalı sonuçlara sahne oldu. Özellikle yılın 11’i birçok kişiye göre ‘garip’ bulundu. Eleştirilerin sebebi ise alışık olduğumuz 3-4-3 dizilişi yerine 3-34’ün tercih edilmesiydi. İleri 4’lüye seçilen isimler Messi, Lewandowski,

Haaland ve Ronaldo oldu.

iLGiNÇLiKLER BiTMiYOR

İlginçlikler bununla da bitmedi... Milli takımların teknik direktör ve kaptanları, gazeteciler ve FIFA’ya kayıtlı taraftarların katılımıyla yapılan oylamada en iyi 3. oyuncu seçilen Salah yılın 11’inde yer almadı. Gecede onur ödülüne layık görülen Ronaldo, oylamada ilk 5’te yoktu ancak ilk 11’e alındı. Bu da eleştirileri getirdi doğal olarak. Artık bu ödüller verilirken kriterler net bir şekilde ortaya konmalı. Aksi halde ciddiyetini kaybeden birer şova dönüşüyorlar. Hatırlanacağı üzere ekim ayında Ballon d’Or ödülünü alan Messi, aslında hak edenin Lewandowski olduğunu söylemişti. The Best ödüllerinde ise Messi oylarını Neymar, Mbappe ve Benzema’dan yana kullandı.

SiNiR KRiZiNE GiREN HAKEM HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

İtalya Serie A’da önceki gün oynanan Milan-Spezia karşılaşmasında futbol tarihinde belki de eşi benzeri hiç görülmeyen bir olay yaşandı. 90+2. dakikada skor 1-1 iken Messias, Milan’ı 2-1 öne geçiren golü attı ancak hakem Marco Serra, gol öncesindeki avantajı vermeyip kırmızı siyahlıların lehine faul düdüğü çaldı. Bu pozisyonun ardından konuk Spezia, 90+6’da Gyasi’nin attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

FUTBOLCULAR TESELLi ETTi

Sadece bu pozisyonda değil, maçın son dakikalarında birbiri ardına hatalı kararlar veren Serra, bitiş düdüğünün ardından çıkış tünelinde gözyaşlarına boğuldu. Kontrolü kaybettiği için hatalı kararlar verdiği belirtilen ve sinir krizine geçiren Serra’yı teselli eden isimler ise başta Zlatan İbrahimovic olmak üzere Milanlı futbolcular oldu.

HAKEM BiRLiĞi ÖZÜR DiLEDi

Ibrahimovic, yanına dört takım arkadaşını alarak hakem odasına gitti ve Serra’ya moral vermeye çalıştı. İtalya Hakem Birliği (AiA) yaşanan olay nedeniyle Milan Kulübü’ne bir özür mesajı iletirken, Serra’ya uzun bir süre maç verilmeyeceği belirtildi.

CiTY’NiN SON BOMBASI! ASTROFiZiKÇi LAURiE SHAW

Köşemizi takip edenler hatırlayacaktır; daha önceki yazılarımda Ian Graham ve William Spearman önderliğinde veri biliminde çığır açan Liverpool’dan defalarca söz etmiştim. İşte o Liverpool’u gölgede bırakmaya çalışan Manchester City bu alanda da üstünlüğü ele geçirmek için oldukça önemli bir transfere imza atarak, son 3,5 yıldır Harvard Üniversitesi’nde Araştırma Bilimcisi ve Öğretim Görevlisi olarak takım sporlarında uzay-zamansal verilerin analizi ve uygulamaları konusunda uzmanlaşan Laurie Shaw‘ı Baş Yapay Zeka Bilimcisi olarak atadı.

CAMBRiDGE’DE DOKTORA YAPTI

Peki bu kadar parlak bir CV’ye sahip olan Laurie Shaw kim? Manchester’da doğan ve 9 yaşında İskoçya’ya taşınan Shaw, 2006 yılında Cambridge’de astrofizik alanında doktorasını tamamlamadan önce Londra İmperial College’dan fizik dalında birincilikle mezun oldu. 2012’de McGill ve Yale üniversitelerinde doktora sonrası araştırma yaptı. Burada 30 milyar sterlinlik bir fon için çalıştı.

YENi BiR DÖNEMiN HABERCiSi

2014’ten 2019’a kadar Shaw, Hazine için İstatistik ve Model Geliştirme Başkanlığı görevini sürdürdü. 3,5 yıldır da az önce belirttiğim gibi Harvard Spor Analitiği Laboratuvarı’nda çalışmalarını sürdürüyor. Tüm bu parlak CV’lere sahip dahi adamlar Manchester City ve Liverpool arasında saha dışında yaşanan ‘veri bilimi’ rekabetinin bir parçası. İki kulübün bu alanda üstünlük için yarışması futbolda yeni bir şafağın habercisi.