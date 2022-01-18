Süper Lig'den Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük, Franck Ribery'ye talip oldu

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Bir dönem Türkiye'de Galatasaray'da da forma giyen Fransız yıldız Franck Ribery, son olarak Salernitana ile sözleşme imzalarken mukavelesi sezon sonunda bitiyor.

Foot Mercato'nun haberine göre, Süper Lig ekipleri Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük, 38 yaşındaki yıldıza talip oldu.

Salernitana ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ribery'nin, 1 yıl daha opsiyonu bulunuyor.

Franck Ribery, 2005 yılında Galatasaray'da forma giymiş, gösterdiği performansla Marsilya'nın yolunu tutmuştu.

Bayern Münih'te başarıdan başarıya koşan 38 yaşındaki yıldızın 1-2 yıl daha futbol oynaması bekleniyor.