Süper Lig'den Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük, Franck Ribery'ye talip oldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Covid-19da sıcak gelişme... Bakan Koca çağrısını yinelediCovid-19'da sıcak gelişme... Bakan Koca çağrısını yineledi#Koronavirüs
Karagümrük - Beşiktaş maçında Volkan Demireli çılgına çeviren olay Yardımcısı güçlükle sakinleştirdi...Karagümrük - Beşiktaş maçında Volkan Demirel'i çılgına çeviren olay! Yardımcısı güçlükle sakinleştirdi...#Volkan Demirel
Omicronu bilmişti... Yeni tehdidi açıkladıOmicron'u bilmişti... Yeni tehdidi açıkladı#Koronavirüs
Bilim Kurulu sonrası kritik açıklama... Vakaların yaş dağılımı ve seyri belli olduBilim Kurulu sonrası kritik açıklama... Vakaların yaş dağılımı ve seyri belli oldu#Koronavirüs
Erdoğan: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Türkiyeye gelebilirErdoğan: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Türkiye'ye gelebilir#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Olimpiyatların yıldızlarına özel tebrik resepsiyonu Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan milli sporculara büyük jestOlimpiyatların yıldızlarına özel tebrik resepsiyonu! Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan milli sporculara büyük jest#Team Türkiye Tebrik Resepsiyonu
Michy Batshuayi atıyor, Beşiktaş kazanıyorMichy Batshuayi atıyor, Beşiktaş kazanıyor#Beşiktaş
Bitcoini resmi para birimi yapmıştı... Osmanlı torunu Erdoğanla görüşecekBitcoin'i resmi para birimi yapmıştı... Osmanlı torunu Erdoğan'la görüşecek#El Salvador
Dikkat Açıklamalar peş peşe geldi: Çok sayıda kentte eğitime kar engeliDikkat! Açıklamalar peş peşe geldi: Çok sayıda kentte eğitime kar engeli#Kar Yağışı
Seçim barajı, HDPli Güzel, Rusya-Ukrayna krizi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022 bizim en parlak yılımız olacakSeçim barajı, HDP'li Güzel, Rusya-Ukrayna krizi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022 bizim en parlak yılımız olacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Onlarca araç birbirine girdi: Yaralılar var... Yol kapandıOnlarca araç birbirine girdi: Yaralılar var... Yol kapandı#Bolu
Kritik toplantı sonrası önemli mesajlar Büyüme vurgusu...Kritik toplantı sonrası önemli mesajlar! Büyüme vurgusu...#Ekonomi Koordinasyon Kurulu
Ayrılık iddialarına çarpıcı yorum Muslera olsam son kuruşu almadan gitmemAyrılık iddialarına çarpıcı yorum! "Muslera olsam son kuruşu almadan gitmem!"#Anders Behring Breivik
Hamile hemşireye saldıran 2 kişi tutuklandı Bakan Kocadan açıklamaHamile hemşireye saldıran 2 kişi tutuklandı! Bakan Koca'dan açıklama#Başakşehir
Ünlü şarkıcı, nişanlısının dağınıklığından şikayetçi: Kullanıp kullanıp evin her yerine atıyorÜnlü şarkıcı, nişanlısının dağınıklığından şikayetçi: Kullanıp kullanıp evin her yerine atıyor #Katy Perry
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Süper Lig'den Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük, Franck Ribery'ye talip oldu

#Transfer#Franck Ribery#Süper Lig
Süper Ligden Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük, Franck Riberyye talip oldu

Süper Lig ekipleri Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük, Serie A ekibi Salernitana'da forma giyen Franck Ribery'yi transfer etmek istiyor.

Haberin Devamı

Bir dönem Türkiye'de Galatasaray'da da forma giyen Fransız yıldız Franck Ribery, son olarak Salernitana ile sözleşme imzalarken mukavelesi sezon sonunda bitiyor.

Foot Mercato'nun haberine göre, Süper Lig ekipleri Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük, 38 yaşındaki yıldıza talip oldu.

Salernitana ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ribery'nin, 1 yıl daha opsiyonu bulunuyor.

Franck Ribery, 2005 yılında Galatasaray'da forma giymiş, gösterdiği performansla Marsilya'nın yolunu tutmuştu.

Bayern Münih'te başarıdan başarıya koşan 38 yaşındaki yıldızın 1-2 yıl daha futbol oynaması bekleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Franck Ribery#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı!

#Koronavirüs
Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

#Jet Fadıl
Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı!

#Koronavirüs
Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

#Jet Fadıl
Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19