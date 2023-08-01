Dünyanın en değerli takımı artık Arsenal

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İngiltere Premier Lig şampiyonluğunu Manchester City’e kaptıran Arsenal, yaptığı son transferlerle dünyanın en değerli takımı unvanının sahibi oldu. Son 6 sezondur listenin zirvesinde yer alan Manchester City, Londra ekibinin son üç transfere harcadığı 231 milyon Euro sonrası ikinci sıraya düştü. Dünyanın en değerli kadrolarına sahip kulüpler sıralamasının ilk 11’inde 7 İngiliz ekibi yer alırken sadece 3 takım 1 milyar Euro ve üstünde bir değere ulaştı. Paris Saint-Germain ile hâlâ sözleşme yenilemeyen ve Real Madrid’e imza atması beklenen Kylian Mbappe’nin durumu listeyi yeniden şekillendirecek en büyük unsur olarak görülüyor. Şu anda 991 milyon Euro değere sahip olan İspanyol kulübü, Fransız futbolcuyu transfer etmesi halinde listenin zirvesine yerleşebilir.

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DÜNYANIN EN DEĞERLi KADROLARINA SAHiP KULÜPLER (milyon Euro)

1. Arsenal 1.21

2. Manchester City 1.19

3. PSG 1.02

4. Real Madrid 991

5. Bayern Münih 954,5

6. Chelsea 861,5

7. Barcelona 865,5

8. Liverpool 846,8

9. Manchester United 835.8

10. Tottenham 773,3

ABD, UEFA ŞAMPiYONLAR LiGi FiNALiNiN EV SAHiPLiĞiNi iSTiYOR

ABD son günlerde deyim yerindeyse futbolun merkezi konumunda. Şöhretler Kaldırımı, Barcelona’dan Real Madrid’e kadar dünyanın en iyi kramponlarına ev sahipliği yapıyor. Bir yanda Messi’nin İnter Miami ile ilk maçında frikikten attığı golle galibiyeti getirmesi, diğer yanda Real Madrid ve Barcelona arasında oynanan El Clasico maçında tribünleri dolduran onbinler... Elbette ABD’nin futbolla ilgisi bunlarla sınırlı değil... 2024 Copa America’ya ev sahipliği yapacak olan ABD, 2025’te yeni bir formatla Kulüpler Dünya Kupası’nı ve 2026’da 48 takımlı ilk Dünya Kupası’nı düzenleyecek. Ama futbola her geçen gün daha büyük yatırım yapan ABD daha fazlasını istiyor.

2026’dan tibaren UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin hayalini kuran ABD’nin bu isteğine UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’in de pozitif yaklaşarak, “2024 finali Londra’da olacak, 2025 ise Münih’te. Sonrasında neler olacağına bakacağız ama ABD’de bir final mümkün” sözleri beklentileri giderek artırıyor.

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MESSi, MiAMi’Yi ÖYLE BiR UÇURDU Ki

Lionel Messi’nin ABD’ye transferi sonrası başlayan fırtına baş döndürücü bir şekilde devam ediyor. İnter Miami formasıyla çıktığı ilk iki maçta 3 gol ve 1 asiste imza atan Arjantinli futbolcu, kulübün sosyal medya hesaplarını da tam anlamıyla uçurdu. İnter Miami Kulübü’nün İnstagram hesabı 1 milyon takipçiden 12.7 milyon takipçiye ulaştı. Tiktok’ta 5 milyon takipçiye ve 39 milyon beğeniye ulaşan kulüp bu alanda da rakamlarını 3’e katladı. Miami ekibi Twitter ve Facebook’ta ise 3 milyon takipçiye ulaştı. Messi’nin transferi sadece sosyal medyada etkili olamadı.

FORMA YETiŞMiYOR

Inter Miami’nin forma tedarikçisi Adidas bugüne kadar benzeri görülmemiş bir taleple karşı karşıya kaldı. Messi formalarını yetiştirmekte zorlanan firma şimdilerde sadece ön sipariş alırken taraftarların ekim ortasına kadar beklemeleri gerekecek.

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FERMiN LOPEZ ARDA GÜLER’i UNUTTURDU

Barcelona, 3-0’lık Real Madrid galibiyetiyle birlikte yeni bir yıldızı daha sahneye çıkardı. Katalanlar, La Masia’dan yetişen 20 yaşındaki Fermin Lopez’in 1 gol ve 1 asistlik performansıyla El Clasico’yu kazandı. Messi ve İniesta hayranlığıyla büyüyen Lopez; Pedri ve Gavi’den sonra Barça orta sahasının yeni yüzü olmaya aday. Lopez şimdiden Barça’nın Real’e kaptırdığı Arda Güler’i unutturdu.

DAHi ÇOCUK TUDOR’UN SÜRPRiZ SEÇiMi

Henüz 7 yaşında katıldığı Chelsea’den 11 yıl sonra ayrılarak Anderlecht’e transfer olan Tudor Mendel-İdowu yeşil sahaların en farklı hikayelerinden birine sahip.

Tudor sadece futbolun değil İngiliz eğitim sisteminin de en parlak isimlerinden. Prens Harry ve William’ın da okuduğu Eton Koleji’nin yıldızı olan hatta bir dahi olarak görülen Tudor, Latince ve Yunancanın yanı sıra modern tarih alanını A seviye ile tamamladı. Henüz 10 yaşında bir dil yarışmasında 1000 çocuğu geçmek için Portekizce, Mandarin ve Arapça öğrenen Tudor’un akademik olarak hayali ise dış politika ya da uluslararası ilişkiler.

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Elbette bu kadar farklı bir vizyona sahip bir oyuncunun Anderlecht’i seçmesinin ardında da farklı nedenler yatıyor. La Liga, Bundesliga ve Premier Lig ekiplerinden teklif almasına rağmen Tudor’u Belçika’ya götüren sebep ise Anderlecht kulübünün ona sunduğu proje oldu. Tudor hem sürekli oynamak hem de yeni bir kültürü öğrenme arzusuna en iyi şekilde cevap veren Anderlecht ile futbolda da büyük şeyler başarabileceğini ispatlamak istiyor.

ÇAĞLAR iLK SINAVINI GEÇTi

Atletico Madrid’e transfer olan Çağlar Söyüncü ilk sınavında Manchester City karşısındaki futboluyla teknik direktör Diego Simeone ve İspanyol medyasından tam not aldı. 90 dakika boyunca Haaland, Bernardo Silva, Grealish ve Julian Alvarez gibi başarıyla oyuncuları durduran Çağlar, gücü, hızı ve güven veren oyunuyla bir savunma resitali verdi.

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Simeone de onun bu başarılı oyununu, “Bize nasıl bir oyuncu olduğunu gösterdi. Çok hızlı ve güçlü bir defans oyuncusu. Sahanın en iyilerinden biri oldu. Çok fazla rekabet olacak ve onun gibi çalışan insanlara ihtiyacımız var” sözleriyle övdü.