Burak Yılmaz duygusal konuşmuş...

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille forması giyen ve başarılı performansıyla dikkatleri çeken Burak Yılmaz bu kez çok konuşulacak bir tartışmanın fitilini ateşledi... Önceki gün Instagram’da bir canlı yayına katılan Burak Yılmaz’ın, Fenerbahçe’ye transfer olan Mesut Özil hakkındaki bir soru üzerine söylediği, “Mesut Özil’e başarılar dilerim. Açıkçası benimle A Milli Takım’da savaşmış, mücadele etmiş ve forma giymiş arkadaşlarımla ilgili yorum yapmak isterim” şeklindeki sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Peki, Burak Yılmaz’ın bu çok tartışılan sözleri hakkında futbol kamuoyu ne düşünüyor? Buyurun tartışmaya...

HiKMET KARAMAN: ELEŞTiRMEK ÇOK YANLIŞ

Burak, ‘Mesut iyi futbolcu’ diyor. Bu bir kültür, buna cevap verilmez. Trabzonspor Berat’ı, Galatasaray Halil’i aldı. Herkes Onyekuru diyor ben Halil diyorum. Mesut’u eleştirmek son derece yanlış. Mesut, dünya şampiyonu olmuş Alman Milli Takımı’nda yer almış. Almanya’da uzun süre kalan biri olarak neler yaşadıklarını biliyorum. Belki biz erken davransaydık bize gelecekti. Maçlardan önce dua etmesi kadar ekmeği alıp kenara koymasıyla da değerlerimizi en iyi şekilde temsil eden oyunculardan biri oldu. Bu açıdan bakmak çok önemli.

UĞUR MELEKE: HAMASET YAPMAYIN

Burak dilediği oyuncu hakkında konuşma/konuşmama hakkına sahiptir elbette. Ancak Mesut’u milli takım seçimi üzerinden itibarsızlaştırmak doğru değil. Mesut, bir dönem Almanya’da üçüncü nesil işçi çocuklarının adaptasyon hikayesini sembolize etmiş önemli bir figürdür. Mesut,

Almanya’da kendini yalnız hisseden Türk gencine rol model olmuş, hayata eşit katılımlarında yüreklendirici vasfı görmüştür. Resmin bütününe bakmadan Mesut’u sadece giydiği milli forma üzerinden eleştirmek, akıldan da, mantıktan da, sosyolojik gerçeklerden de tümüyle vazgeçip, hamasete hapsolmak olur bence.

YILMAZ VURAL: ASIL HATA BAŞKALARINDA

Gereksiz bir demeç olmuş. Bana göre en iyi transferdir Mesut Özil. Dünya ekonomisi çökmüşken, dev kulüpler bile bankalardan kredi alırken, Fenerbahçe dünya çapında bir yıldızı Türkiye’ye getirdi. Gerçekten çok önemli bir iş yaptı Fenerbahçe. Bir hata varsa o da Mesut Özil’i o günkü Türk Milli Takımı seçicilerinin kabul etmemesidir.

GiRAY BULAK: TÜRK BAYRAĞI iLE KOŞTU

Burak Yılmaz’a laf demem ama bizim çocukların başka ülke milli takımlarında oynayıp bizim bayrağımızla koşması önemli. Mesut Özil dünya şampiyonu oldu, Türk bayrağı ile koştu. Onu Alman Milli Takımı’nda oynarken Brezilya’ya karşı Türk bayrağı ile koşarken alkışlıyordum. Nuri Şahin’in de dediği gibi; “Almanya’da akşama kadar Alman gibi yaşıyordum, eve geldiğimde Türk’üm.” Bu mantaliteye sahip olmak önemli.

CEMiL TURAN: TÜRKiYE SEVGiSi TARTIŞILMAZ

Mesut Özil’in Türkiye’ye olan sevdası, yaptıkları ve sevgisi asla tartışılmaz. İngiltere’de İspanya’da hatta dünya şampiyonu olduğu Almanya Milli Takımında Türk bayrağını dalgalandırırken tüm dünyanın hayranlıkla izlediği çok önemli bir futbolcu. Burak Yılmaz belki de Mesut Özil için duygusal anlamda konuşmuş. O dönemde Türk Milli Takımı’nı tercih etmeyenler konuşmalı.

ZAFER TÜZÜN: MANEVi AÇIDAN KIRGIN

Burak Yılmaz maneviyata dayalı duygusal bir açıklama yapmış. Mesut Özil’in futbol kariyerine bir şey dememiş. Manevi açıdan kırgınlığını belirtmiş. Bizler profesyonellikten öte duygusallıkla yaşayan bir ülkeyiz.

iBRAHiM TORAMAN: OLUMSUZ MANADA DEĞiLDi

Burak Yılmaz orada başka bir şey düşündü sanırım. Çünkü Mesut Özil, bu zamana kadar forma giydiği tüm takımlarda Türkiye’yi en

iyi şekilde temsil etti. Burak Yılmaz, Mesut Özil’e başarı dilemiş. Olumsuz bir anlamda söylediğini düşünmüyorum. Aksine milli takımdaki diğer arkadaşları hakkında da soru sorulmasını istemiş.