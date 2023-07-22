Arda, bizi hayrete düşürüyor, Bernabeu ona aşık olacak

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Real Madrid Kulübü, Fenerbahçe’den transfer ettiği Arda Güler için özel bir gelişim planı hazırladı. Barcelona’nın daha fazla kas kütlesi kazanması için Pedri’ye hazırladığı özel çalışmanın bir benzerini Arda için planlayan kulüp, genç oyuncunun alt vücut hacmini genişletirken üst tarafını daha da güçlendirmek istiyor.

Teknik direktör Carlo Ancelotti gelecek sezon uygulatmak istediği yeni dikey ve dinamik futbol formatına Arda’nın kısa sürede adapte olmasını istiyor. Bunun için takımın vazgeçilmez kondisyoneri Antonio Pintus şimdiden kolları sıvamış durumda. Vinicius Jr ve Rodrygo’nun geçirdiği fiziksel değişimin bir benzeri Arda’dan da istenirken, genç oyuncu, istenilen seviyeye kısa sürede gelmek için antrenmanlarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

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AS gazetesinden Tomas Roncero, Arda Güler ile ilgili yazdığı köşe yazısında, kulüpten genç futbolcu hakkında aldığı görüşleri okuyucularına şu sözlerle aktardı:

“Onunla halüsinasyonlar görüyoruz. Topla bizi hayrete düşüren şeyler yapıyor. Bernabeu ona aşık olacak.”

R.MADRiD STAT DEĞiL DARPHANE YAPTIRIYOR

Jude Bellingham, Arda Güler ve Endrick gibi genç yetenekleri kadrosuna katan Real Madrid bir yandan da yeni stadın çalışmalarını sürdürüyor. Genel olarak kulübün stratejisi yeni yıldızlarla yeni statta bir gelecek inşa etmek. Bunun için 2024 yılının ortalarına kadar beklemek zorunda olan kulüp, stadın tam kapasiteyle çalışmaya başlamasıyla yılda 100 milyon Euro gibi bir gelire sahip olmayı planlıyor.

Kulüp sadece maç günlerinden değil, otoparktan özel etkinliklere kadar pek çok alandan bu parayı kazanacak.

KADIN KALECiLERiN KABAHATi NE?

FiFA Kadınlar Dünya Kupası başladı ancak bazı tartışmalar hâlâ devam ediyor. Bunlardan biri İngiltere Milli Takımı kalecisi Mary Earps ile Nike arasında yaşanıyor.

Geçtiğimiz Avrupa Şampiyonası’nda Earps, kaleci formasının satılmaması nedeniyle Nike firmasına tepki göstermiş ve sorunun bu 2023 Dünya Kupası’nda çözüleceğinin sözünü almıştı.

Ancak Mary Earps ve hayranları bir kez daha hayalkırıklığına uğradı. Hem Nike hem Adidas bu turnuvada ticari stratejileri gereği kaleci forması satmama kararı aldılar.

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Halbuki geçen sezon Mary Earps’ün Manchester United’da giydiği formanın tamamı satılmış ve en çok satan üçüncü forma olmuştu.

FORMALARI YiNE SATILMAYACAK

Nike buna rağmen milli takım kaleci formasına temkinli yaklaşarak Earps’in forma satışı isteğine olumlu yanıt vermedi.

Kadın futboluna katılım 10 yıldır artıyor, ancak kalecilik her zaman geride kalmaya devam ediyor. Earps gibi oyuncular bu mantaliteyi değiştirmeye çalışsalar da ticari bakış açıları üstün gelmeye devam ediyor.

YANILIYORSUN RONALDO!

Kariyerini Al-Nassr’da sürdüren Cristiano Ronaldo geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan Ligi’ni överken, “İspanya veya Almanya ligleri eski kalitelerinde değil, sadece Premier Lig tüm liglerin üzerinde” ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler özellikle İspanyol medyasını son derece kızdırdı. Ve Cristiano Ronaldo’nun bu sözleri üzerinden analizler yazılmaya başlandı. Bunlardan biri son derece çarpıcıydı...

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AS gazetesi “Ronaldo, 11 Temmuz 2018’de Real Madrid’den ayrıldığında La Liga’nın piyasa değeri 4.5 milyar Euro’ydu, 2019-20 sezonunda 5.85 milyar Euro’ya ulaştı. Cristiano Ronaldo’nun değeri ise Real Madrid forması giydiğinde 100 milyon Euro’ydu, Juventus’tan Manchester United’a gittiğinde 35 milyon Euro’ya düştü. Şu anda ise değeri 15 milyon Euro. UEFA Şampiyonlar Ligi’nin son 10 sezonunun 6’sını, Avrupa Ligi’nin son 10 sezonunun 7’sini İspanyol takımları kazandı” ifadeleriyle Portekizli futbolcunun büyük bir yanılgı içinde olduğunu yazdı.

BECKHAM’IN SIRADAKi HEDEFLERi YiNE BARÇA EFSANELERİ

Lionel Messi ve Busquets’in ardından Jordi Alba’yı da transfer eden İnter Miami’nin hedefindeki diğer isimler Andres İniesta ve Luis Suarez. Alba transferini dün sonlandıran Miami ekibi Doğu Konferansı’nın dibinden kurtulmak için, Barcelona’ya en ihtişamlı dönemini yaşatan oyunculardan kurulu bir ekip oluşturmaya kararlı.

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Kulübün patronu David Beckham şimdiki İnter Miami’yi, geçmişin Barça’sına dönüştürerek hem hayallerine kavuşmak hem de zafer dolu zamanlara ulaşmak istiyor.