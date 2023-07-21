PSG'den Kylian Mbappe'ye çılgın teklif!

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24 yaşındaki yıldız golcüsü Mbappe'yi takımda tutmak için her yolu deneyen PSG, en yüksek teklifini sunmaya hazırlanıyor.
1 MİLYAR EURO
Defense Central'in haberine göre; Fransız devi, Kylian Mbappe'yi takımda tutmak için 1 milyar Euro değerinde 10 yıllık sözleşme teklif edecek.
EN PAHALI OYUNCU OLACAK
LaLiga devi Real Madrid ile uzun süredir anılan yıldız futbolcu, bu teklifi kabul etmesi halinde en pahalı sporcu olacak.
AYRILMAK İSTİYOR
Fransız yıldız, kulübüne yeni bir sözleşme imzalamayacağını ve sezon sonu takımdan ayrılmak istediğini iletmişti.
KABUL ETMEZSE SATILACAK
PSG, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Mbappe'ye, mukavele uzatmaması halinde bu yaz transfer döneminde en yüksek teklifi getiren kulübe satılacağını iletmişti.
İKNA EDİLEMİYOR
Ancak Mbappe'nin parayla ikna olmadığı ve Arda Güler'in de formasını giydiği, kupalar kazanabileceği Real Madrid'de oynama hayalleri kurduğu bildirildi.
Kylian Mbappe çıktığı 325 maçta 244 gol, 116 asistlik performans sergiledi. Yıldız golcünün sözleşmesi Haziran 2024'te son buluyor.