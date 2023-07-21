Transferde her şeyi tersine çeviren görüşmenin detayları ortaya çıktı: "Arda Güler duyduklarına inanamadı"

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Real Madrid'e transfer olduğundan bu yana Avrupa basınında manşetlerden düşmeyen Arda Güler, mor menekşeli kulüpte de özel ilgi gören oyuncuların başında geliyor.

İSPANYOL MEDYASI ÖNE ÇIKARIYOR

ABD kampı öncesi Madrid'de yapılan çalışmalarda Brahim Diaz ile birlikte ön plana çıkan Arda Güler, forma rekabetine hazır olduğunu daha ilk günlerden göstermeye başladı.

İspanyol medyasında yapılan değerlendirmelerde, soyunma odasında gösterdiği utangaç hareketlerin sahaya çıktığında tamamen değiştiği ve kalitesini gösterdiği ifade edildi.

ARDA'YA ÖZEL İLGİ

Real Madrid, Arda Güler'in antrenman görüntülerini sık sık servis ederken Teknik Direktör Carlo Ancelotti de özel ilgi gösterdi.

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Geçtiğimiz günlerde Real Madrid sosyal medyasından servis edilen görüntülerde, Carlo Ancelotti ve Arda Güler'in antrenman sahasına giriş görüntüleri paylaşıldı.

Sol elini Arda'nın omuzuna atarak idman sahasına birlikte yürüyen Ancelotti'nin aynı zamanda genç futbolcuya İspanyolca öğretmekte de yardımcı olduğu görüldü.

İSPANYOL ÖĞRETTİ

Arda Güler'e "Akşam, iyi uyudum, kötü uyudum" diyerek İspanyolca kelimeleri tekrarlatan İtalyan teknik adamın oldukça neşeli olduğu ve milli futbolcuyla yakından ilgilendiği gözlendi.

BÜYÜK ÖVGÜ

İspanyol medyası, Carlo Ancelotti'nin ilk günlerden itibaren en yakın çalıştığı oyuncunun Arda Güler olduğunu belirtirken deneyimli çalıştırıcıdan açıklama geldi.

Yeni sezon öncesi Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) kamp yapan Real Madrid'de Carlo Ancelotti, Arda Güler'den övgüyle bahsetti.

"ÇOK KEYİF ALACAKLAR"

Los Angeles'taki UCLA Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İtalyan teknik direktör, Arda için "Arda Güler'de çok fazla kalite var. Real Madrid taraftarlarının onun oyunundan çok keyif alacaklarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Öte yandan AS gazetesinden Tomas Roncero, Arda Güler'in Real Madrid'e transferiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı.

Barcelona'nın da kadrosuna katmak için büyük uğraşlar verdiği Arda Güler, son anda Real Madrid'e transfer olurken İspanyol Gazeteci Roncero yaşananları şöyle anlattı:

"Herkesin bildiği gibi Barça, Deco'yu Güler ve babasıyla anlaşma yapması için bizzat İstanbul'a göndermişti. Deco, Ronaldinho'nun Barça ile altın çağında harika bir oyuncuydu ve sadece varlığının Arda'yı büyüleyeceğini düşündü. İşte burada Ancelotti devreye girdi... Avrupa'nın en başarılı teknik direktörü olan Ancelotti, Arda'yı bizzat aradı. Arda hayretler içinde kaldı. Carlo, ona 'Bizimle gelirsen sana süre vereceğim' dediğinde Arda duyduklarına inanamadı. Madrid'de süre almak mı? Real Madrid 2014 yılında 5. Şampiyonlar Ligi kupası kaldırdığında Arda Güler İstanbul'daki evindeydi ve o gün kalbini Real Madrid'e kaptırdı."

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Real Madrid, ABD kampının ilk hazırlık maçında, 24 Temmuz Pazartesi günü TSİ 05.00'te Rose Bowl Stadyumu'nda Milan ile karşılaşacak.