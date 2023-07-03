100 milyon euro verip Katar'da Barcelona adıyla kulüp açacaklar!

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Burada Baladi Holding yetkilileriyle bir araya gelen Laporta ve beraberindekilere, ülkede bir FC Barcelona oluşturulması teklifinde bulunuldu. Bir kulübe isim hakkının verilmesiyle gelecekte diğer büyük Avrupa takımlarının da dikkatini çekeceklerini düşünen Katarlı iş adamlarının teklifi Laporta tarafından olumlu karşılandı. Laporta, modelin yasalara uygun şekilde dikkatlice oluşturulmasını isterken, Katar tarafının olası bir işbirliği durumunda Barcelona’ya 100 milyon Euro’nun üstünde bir ödeme yapması bekleniyor. Bu tür bir anlaşma Manchester City’nin, City Group aracılığıyla New York City ile ABD’de yaptığı işbirliğine benzer olacak.

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DOKTORLARIN MESSI'Sİ DE SUUDİ ARABİSTAN'DA

Suudi Arabistan’ın transfer çılgınlığı ünlü futbolcularla sınırlı değil. Aynı zamanda kulüplerin en iyi profesyonellerini de transfer ediyor. Sevilla Kulübü’nde tıbbi hizmetler bölümünün başkanı olan ve şu anda İspanyol ekibine danışmanlık yapan Juan Jose Jimenez de Suudi Arabistan Ligi’ndeki dört büyük takımdan biri olan Al Hilal’e gidecek. Suudi ekibi haftalar boyunca Lionel Messi’yi almak için sınırsız tekliflerde bulunmuş ancak bu transferi bitirememişti.

DEV LİGLERE VALENCIA ALTYAPISI DAMGA VURDU

Valencia bu sezon La Liga’da zor zamanlar geçirdi hatta bir ara düşme tehlikesiyle bile karşı karşıya kaldı. Yine de bu kötü dönemi atlatmayı başardı. Tabii konu sadece Valencia’nın bu sezonki performansı değil.

Kulübün futbol akademisinin aralıksız üretmeye ve kalıcı başarılar yakalamaya devam etmesi. Bu sezon Avrupa’nın 5 büyük liginde forma giyen 30 futbolcu Valencia altyapısından yetişti. Geçmişten günümüze bu isimler arasında David Silva, Raul Albiol, İsco, Rafa Mir ve Ferran Torres’i saymak mümkün.

Peki akademi bugüne kadar neleri başardı?

Son 30 yılda 110 oyuncu çıktı. Bunların tamamı Avrupa’nın üst seviye liglerinde forma giydiler ya da giyiyorlar. Sadece satış odaklı değil, oynatarak gelişimlerine de destek sağlamak akademinin öncelikleri arasında.

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Bu sezon A takıma yükselen Javi Guerra ve Diego Lopez dikkat çeken isimler olurken Alberto Marí, Fran Perez ve Mosquera da şimdiden yeni sezonun çıkış yapacak isimleri olarak gösteriliyor. U14 takımının kaptanı Marco Company de 1 ay önce Real Madrid tarafından transfer edildi.

Valencia akademisi bu sezon tüm takımlarıyla çok önemli sonuçlar aldı. 27 akademi takımından 17’si kendi liglerinde şampiyon ya da ikinci oldu.

MONCHI ARTIK PREMIER LIG'DE

Sık sık dünya futbolunun en iyi sportif direktörü olarak gösterilen Monchi artık Aston Villa’da Futbol Operasyonları Başkanı olarak çalışacak. Monchi bu kararıyla Sevilla’da birlikte çalıştığı ve 3 Avrupa Ligi, Kral Kupası ve Süper Kupa kazandığı teknik direktör Unai Emery ile de yeniden bir araya gelecek. Sevilla ile toplamda 10 kupa kazanan Monchi’nin kariyerindeki en kötü günler ise 2017-19 arasında çalıştığı Roma’daydı. Aston Villa’daki proje ile birlikte yeni bir döneme yelken açan Monchi kendini burada da ispatlamak konusunda kararlı.

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PARMA YENİDEN DOĞUYOR

1990’lı yıllarda İtalya’nın ve Avrupa’nın en iyi takımlarından biriydi Parma. Kadrosunda Zola, Asprilla, Veron, Buffon, Crespo ve Thuram gibi yıldızlar yer aldı. 1995 ve 1999’da UEFA Kupası’nı kazandılar ve 1997’de Serie A’da ikinci oldular. Kulüp daha sonra iflas etti ve Serie D’de küllerinden yeniden doğdu. Parma’yı satın alan Amerikalı girişimci Kyle Krause, projeyi yönetmek için Mathieu Lancome dahil olmak üzere bir dizi üst düzey personeli transfer etti.

PSG'den getirildi

Lacome, Ağustos 2021'de Performans ve Analitik Sorumlusu rolünü üstlenmek için Paris Saint-Germain'den geldi. Oyun analizi, veri analizi ve performansı kapsayan 34 kişilik bir personeli yöneten Lacome projeyi 3 metotla uyguluyor:

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1- Oyuncu ve antrenörleri alırken kulübün nasıl bir oyun oynamak istediğini açıkça belirtiyorlar ve bu modele uyabilecek isimleri transfer ediyorlar.

2- Önümüzdeki 10 yıl içinde Serie A’da oynamaya hazır olabilecek Akademi’den yetenekleri geliştirmek için çalışıyorlar. Onlara kulüple birlikte büyü yebilecekleri hissini veriyorlar.

3- Oyun analizi, veri ve performans desteğinin bir karışımını kullanarak, oyuncuların ilerlemesini her 8 ila 10 haftada bir gözden geçiriyorlar.

Bu veriler sayesinde onlar için özel eylem planları ve bireyselleştirilmiş eğitimler üretiyorlar.

DÜNYADA İKİ TEKNİK DİREKTÖRTEN BİRİ SEZONU TAMAMLAYAMADI

Dünyanın en iyi 60 liginde yapılan araştırmaya göre her iki teknik direktörden biri sezonu tamamlayamadı. Analiz edilen 850 takımdan 487’si sezon boyunca teknik direktör değiştirdi. İngiltere Premier Lig’de bu oran %55 (20/11) olurken, İtalya Serie A’da bu oran sadece %35 (20/7) olarak ortaya çıkıyor. Türkiye Süper Ligi’nde ise bu oran %51 olarak belirlendi.

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Ligimizde mücadele eden 19 takımdan 12’si sezon içerisinde teknik adam değişikliğine gitti.