Arda Güler transferinde peş peşe flaş gelişmeler! Mesut Özil'den telefon, Barcelona Başkanı Laporta'dan yeni açıklama, Real Madrid'den karşı hamle...

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Fenerbahçe'de Arda Güler'in ailesiyle beraber vereceği karar merakla bekleniyor. Sezonun ilk antrenmanını yapan Sarı-lacivertli takımda izinli olan Arda Güler'in milli takımlara giden diğer futbolcular gibi çalışmalara 5 Temmuz'da dahil olması bekleniyor.

İSMAİL KARTAL VE ALİ KOÇ İLE GÖRÜŞÜP KARARINI VERECEK

Ağırlıklı olarak başkan Ali Koç’un teknesinde geçirdiği Bodrum tatilini sürdüren ve burada Koç’un yanı sıra, genel sekreter Burak Kızılhan, Barcelona Sportif Direktörü Deco ve Futbol Direktörü Mateu Alemany ile görüşen Arda'nın transferiyle ilgili kararını 4 Temmuz Salı günü kulübe bildirmesi bekleniyor.

İstanbul'da Ali Koç ve İsmail Kartal ile özel görüşmeler yapacak olan genç yıldız kararını verip yol haritasını belirleyecek.

LAPORTA'DAN YENİ AÇIKLAMA!

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Arda Güler'i isteyen dev kulüplerin başında gelen Barcelona'da sportif direktör Deco ve futbol direktörü Alemany İstanbul'a gelerek Arda Güler ile görüşmüştü. Geçtiğimiz günlerde bu görüşmeyi doğrulayan ve Arda Güler için ilk resmi açıklamayı yapan başkan Laporta, genç yıldız için bir açıklama daha yaptı ve şunları söyledi:

Arda Güler çok genç bir oyuncu. İzleme ekibimiz, onu uzun süredir takip ediyor. Avrupa'daki tüm önemli kulüpler Arda Güler'i istiyor. Fenerbahçe ile görüşmeye devam ediyoruz.

BARCELONA'NIN TEKLİFİNİ DUYURDULAR! 1 MİLYAR EURO DETAYI...



Barça Times'ın haberine göre Arda Güler transferinde mutlu sona en yakın olan taraf Barcelona. Haberde 18 yaşındaki futbolcuyla büyük ölçüde anlaşan Katalan devinin Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte 23 milyon euroluk bir bonservis paketi önerdiği, Arda Güler'e ise 10 milyon euroyu bulan imza parası teklif ettiği ifade edildi.



Arda'yı 5 yıllığına renklerine bağlamayı planlayan Barcelona'nın serbest kalma bedelini ise 1 milyar euro olarak belirleyeceği yazıldı.

MESUT ÖZİL'DEN ARDA'YA TELEFON



Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen Sport'un haberinde Arda Güler'in idollerinden olan, Fenerbahçe'de birlikte top koşturduğu Mesut Özil'in genç futbolcuyu aradığı ve bir sezon daha Fenerbahçe'de kalmasını tavsiye ettiği iddia edildi.

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REAL MADRID'DEN ROBERTO CARLOS HAMLESİ!

Mundo Deportivo'nun haberinde ise Barcelona'nın Deco'yu gönderdiği Arda Güler için Real Madrid'in de kulüp efsaneleri Roberto Carlos ve Emilio Butragueno'yu İstanbul'a göndereceği belirtildi.