Fenerbahçe sezonu açtı! İsmail Kartal'dan futbolculara ilk mesaj: 'Beni zamanla çok iyi tanıyacaksınız'

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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde bugün saat 18:00'de başlayan antrenmanla açtı. Teknik direktör İsmail Kartal, antrenmanın başında futbolcularıyla bir konuşma yaptı.

İsmail Kartal, futbolcularına şunları söyledi:

Beni burada tanıyan arkadaşlarınız var. Biz bu sene şampiyon olacağız arkadaşlar. Tek hedefimiz, tek parolamız şampiyonluk. Başkanımızla görüştüğümde '9 yıl oldu, artık buna bir son vermemiz gerek' dedik. Bunun için de hep beraber el ele vereceğiz ve bu işi Allah'ın izniyle başaracağız. Bu yolculukta önce birbirinize saygılı olacaksınız. Eğer saygı olmazsa, inanç olmazsa, iyi çalışmazsak hiçbir şansımız yok. Açık ve net söylüyorum... Beni zamanla çok iyi tanıyacaksınız. Bir arkadaş gibi, bir hoca gibi ve bir baba gibi... Ben de sizin gibi futboldan gelen bir insanım. Hayatımı bu kulübe verdim. 12 sene futbol oynadım bu kulüpte. Bir araya geleceğiz ve taraftarımızı mutlu edeceğiz. Yapmamız gereken iyi çalışmak ve birbirimize saygılı olmak. Rusya'da 8 günde 3 hazırlık maçı yapacağız. Yoğun geçecek, herkesi deneyeceğiz. En ufak ağrı veya sakatlık olursa bana ve doktorlarımıza söyleyin. Hayırlı olsun.

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İsmail Kartal, futbolcuların ardından basın mensuplarının yanına geçerek açıklamalarda bulundu.

Yeni sezonu açmış bulunuyoruz. Milli takımlardan gelen futbolcuların katılımıyla ayın 5'inde çalışmalara devam emdeceiz. 8'inde Rusya'ya gideceğiz. Zaman zaman burada söyleşi toplantıları yapacağız. Ne yapıyoruz, neler oluyor, hedefler nelerdir bunları anlatacağız...

Camiamızın çok büyük beklentisi var. 9 yıl geçti. Bu işe bir son vermemiz gerekiyor. Allah'ın izniyle bu sene şampiyon olacağız. Bunun için çok çalışacağız, herkes birbirine saygılı olacak. İnşallah sezon sonunda şampiyon oluruz. İnşallah Allah bizi utandırmaz. Yeni sezon hayırlı olsun.

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ALİ KOÇ TAKİP ETTİ

Fenerbahçe'nin sezon açılış antrenmanını başkan Ali Koç, Selahattin Baki ve yönetici Burak Kızılhan da takip etti. Sportif direktör Mario Branco da antrenmanı takip etti.

ANTRENMANDAN DETAYLAR

Fenerbahçe, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Yeni teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenmanın 30 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Koşu ile başlayan idmanın basına açık kısmında sarı-lacivertli futbolcular iki gruba ayrılarak pas çalışması yaptı. Antrenmanı Fenerbahçe Başkanı ALİ KOÇ ile yöneticiler Selahattin Baki, Ahmet Ketenci ve Burak Kızılhan takip etti. Başkan Koç, basın mensuplarını selamlayarak ‘Yeni sezon hayırlı olsun' dileklerinde bulundu.



Milli takımlarda bulunan futbolcuların yanı sıra dedesinin hayatını kaybetmesi sebebiyle Miguel Crespo antrenmana katılmadı. Ayrıca burun ameliyatı olan Emre Mor da idmanda yer almadı. Crespo, yarın takıma katılacakken, Emre Mor da 4 Temmuz'da milli takımlarda bulunan futbolcular ise 5 Temmuz'da takıma dahil olacak.



Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla devam ettirecek.

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