×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ekibi resmen açıklandı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#İsmail Kartal#İsmail Kartal Ekip
Fenerbahçede İsmail Kartalın ekibi resmen açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2023 23:34

Sarı-Lacivertliler'de resmen göreve başlayan teknik direktör İsmail Kartal'ın yardımcıları resmi olarak duyuruldu.

Haberin Devamı

Yeni sezon çalışmalarına bugün başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibi de netleşti.

Gözden KaçmasınFenerbahçe sezonu açtı İsmail Kartaldan futbolculara ilk mesaj: Beni zamanla çok iyi tanıyacaksınızFenerbahçe sezonu açtı! İsmail Kartal'dan futbolculara ilk mesaj: 'Beni zamanla çok iyi tanıyacaksınız'Haberi görüntüle

İşte İsmail Kartal'ın teknik ekibi:

Yardımcı Antrenör: Recep Karatepe
Yardımcı Antrenör: Zeki Murat Göle
Yardımcı Antrenör: Kemal Kurak
Yardımcı Antrenör: Sercan Terzioğlu
Kaleci Antrenörü: Haluk Kaplan
Kaleci Antrenörü: Yasin Cirav
Atletik Performans Antrenörü: Cengiz Sirkan
Atletik Performans Antrenörü: Cihan Mert Cengiz
Analiz Uzmanı: Melikşah Sezgin
Analist: Kerem Güneş
Analist: Mehmet Turhan Demir

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#İsmail Kartal#İsmail Kartal Ekip

BAKMADAN GEÇME!

Dünyanın En İyi 50 Restoranı listesi açıklandı: Peru zirvenin sahibi oldu, Türkiye listede yer alamadı... Nerede hata yapıyoruz

Dünyanın En İyi 50 Restoranı listesi açıklandı: Peru zirvenin sahibi oldu, Türkiye listede yer alamadı... Nerede hata yapıyoruz?

#Gurme
Hijyen şehrindeki eski evde yaşayan yaşlı kadının sırrı açığa çıktı, ortalık karıştı... Canavar mı kurban mı

'Hijyen şehri'ndeki eski evde yaşayan yaşlı kadının sırrı açığa çıktı, ortalık karıştı... Canavar mı kurban mı?

#Brezilya
Okyanusların derinliklerindeki gizem: Denizlerde kaç gemi batığı var

Okyanusların derinliklerindeki gizem: Denizlerde kaç gemi batığı var?

#Gemi Enkazı