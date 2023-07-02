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Fenerbahçe'den İsmail Kartal sonrası ilk büyük transfer! Cuadrado ile yeni randevu...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#Cuadrado
Fenerbahçeden İsmail Kartal sonrası ilk büyük transfer Cuadrado ile yeni randevu...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2023 15:14

İsmail Kartal'ı teknik direktörlük görevine getiren Fenerbahçe, Edin Dzeko ve Ryan Kent'ten sonra 3. transferini bitirmek için kolları sıvadı.

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Süper Lig'de yeni sezon öncesi şampiyonluk kadrosu kurmayı hedefleyen Fenerbahçe'de çalışlamalar devam ediyor.

İKİ YILDIZ İMZAYI ATTI

Sarı-lacivertliler, ilk transferini Rangers'ta forma giyen İngiliz futbolcu Ryan Kent'i transfer ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin ikinci transferi ise bir süredir uğraş verdiği Edin Dzeko oldu. Sarı-Lacivertliler, yıllık 4,2 milyon Euro karşılığında Edin Dzeko ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

3 AYRILIK AÇIKLANDI

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın takımın başına geçmesiyle yeni sezon yapılandırmasında vites yükseltti.

Gün içerisinde yapılan açıklamayla Dimitris Pelkas ve Ezgjan Alioski'ye veda edildi.

Ayrıca Augsburg'un Mergim Berisha'nın satın alma opsiyonunu kullandığını ve oyuncunun takımdan ayrıldığı duyuruldu.

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YENİ VEDALAR DA BEKLENİYOR

İsmail Kartal'ın yönetime verdiği raporla birlikte yeni vedaların da gelmesi bekleniyor.

Deneyimli çalıştırıcı raporunda Samatta ile Joao Pedro'ya ihtiyacı olmadığını söyledi. Kartal ayrıca Gustavo Henrique için de olumsuz görüş bildirdi.

İSMAİL KARTAL SONRASI İLK HEDEF

Dzeko ve Ryan Kent transferlerini daha önce bitiren yönetim, İsmail Kartal dönemindeki ilk transferini de bitirmek için kolları sıvadı.

Fenerbahçeden İsmail Kartal sonrası ilk büyük transfer Cuadrado ile yeni randevu...

GÖRÜŞME YAPILACAK

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Fenerbahçe, daha önce teklif yaptığı Juan Cuadrado ile yarın yeniden görüşme gerçekleştirecek.

JUVENTUS VEDA ETMİŞTİ

Juventus, sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki kanat oyuncusuna "ağanüstü bir yolculuktu. Her şey için teşekkürler" ifadeleriyle veda etmişti.

Kolombiyalı oyuncu, 2017 yılında Chelsea'den 20 milyon euro karşılığında Juventus'a transfer oldu. Siyah-beyazlı formayla 314 maça çıkan Cuadrado, 26 gol attı ve 65 asist yaptı.

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#Transfer#Fenerbahçe#Cuadrado

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