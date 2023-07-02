Fenerbahçe'de Arda Güler'in geleceği belli oluyor! Ali Koç ve İsmail Kartal ile görüşecek, karar günü...

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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in transfer durumu henüz netleşmedi.

Avrupa'nın dev kulüpleri oyuncuyla net temaslar kurarken belki de en ciddi hamle Barcelona'dan gelmişti.

BAŞKAN DA AÇIKLAMIŞTI

Deco'nun Türkiye'ye gelmesinin basına yansımasının ardından Barcelona Başkanı Joan Laporta, şu açıklamaları yapmıştı:

Deco İstanbul'daydı. La Liga Yönetimi, gelecek sezonun planlamasını yaparken, Finansal Fair-play'i etkilemeden bu süreci yürütmemizi sağlıyor. Arda Güler çok yetenekli bir oyuncu ve transferi bitirmeye çalışıyoruz. Scout ekibimiz uzun zamandır Arda'yı takip ediyor. Deco'nun da bu konuda değerli fikirleri var. Bu transferi gelecek sezon için bitirmek istiyoruz.

KARAR GÜNÜ BELLİ

Ağırlıklı olarak başkan Ali Koç’un teknesinde geçirdiği Bodrum tatilini sürdüren ve burada Koç’un yanı sıra, genel sekreter Burak Kızılhan, Barcelona Sportif Direktörü Deco ve Futbol Direktörü Mateu Alemany ile görüşen Arda, transferiyle ilgi li kararını 4 Temmuz Salı günü açıklayacak.

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İSMAİL KARTAL İLE GÖRÜŞECEK

Yarın İstanbul’da ;Ali Koç ve teknik direktör İsmail Kartal ile bir araya gelecek olan Arda Güler, bu görüşmeden çıkacak sonuca göre yol haritasını belirleyecek.

Serbest kalma bedeli 17.5 milyon Euro olan ve Real Madrid, Benfica, Dortmund, Ajax, PSG, Arsenal, Manchester United’ın da talip olduğu Arda’nın transferinde Barça’nın 1 adım öne geçtiği belirtildi.

SÜREKLİ OYNAMAK İSTİYOR

Katalan kulübünün, “Bizimle sözleşme yap, bir sezon Fenerbahçe’de kaldıktan sonra gel” teklifinin, hem oyuncuyu bir yıl daha takımda tutmak isteyen Fenerbahçe hem de sürekli oynayacağı bir takımda bulunmak isteyen Arda Güler tarafından olumlu bulunduğu bildirildi.

FIFA: ARDA GÜLER'ÜN GOLÜ PUSKAS ÖDÜLÜNE ADAY OLABİLİR

FIFA, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Türkiye’nin Galler’i 2-0 yendiği maçta uzak mesafeden harika bir gol atan Arda Güler’in golünün, yılın en iyi golüne verilen Puskas ödülüne aday olabileceğini duyurdu. 2023 Puskas Ödülü’ne aday olan goller, henüz resmi olarak açıklanmadı.

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GENÇLERİN GÖZÜ İSMAİL KARTAL'DA

Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal’ın takımın başına geçmesi, Jorge Jesus döneminde forma şansı bulamayan ve büyük bölümü kiraya verilen genç futbolcular için de yeni bir umut oldu. Emre Demir, Emir Ortakaya, Burak Kapacak, Jin-Ho Ho, Bora Aydınlık, Ahmet Necat Aydın, Yiğit Efe ve Ensar Brahic, bugün başlayacak sezon hazırlıklarında Kartal’ın gözüne girmeye çalışacak.