Gaziantepsporlu eski futbolcu Haris Medunjanin, milli takımdan arkadaşı Edin Dzeko'yu anlattı! Okan Buruk, Sergen Yalçın ve Cenk Tosun sözleri...

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AZ Alkmaar, Real Valladolid, Deportivo La Coruña gibi Avrupa’nın önemli ekiplerinde forma giyen Haris Medunjanin, 2 sene formasını giydiği dönemin Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor’da 66 maça çıktı. Bosna Hersek Milli Takımı’nın formasını 60 kez terleten deneyimli orta saha, milli takımdan arkadaşı olan Fenerbahçe’nin yeni transferi Edin Dzeko’nun performansıyla ilgili değerlendirmede bulunurken, Süper Lig’deki günleriyle ilgili anılarını aktardı.

“GAZİANTEPSPOR’DAKİ BAŞARILI ZAMANLARIMDAN DOLAYI DÜNYA KUPASI KADROSUNA SEÇİLMİŞTİM”

SORU: 2 yıl Gaziantepspor'da forma giydin. 66 maçta 6 gol 10 asistin var. Gaziantepspor'daki başarılı performansının ardından Deportivo La Coruna'ya transfer oldun. Gaziantepspor'daki döneminiz hakkında neler söylemek istersiniz?

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İsrail’de oynuyordum ve iyi bir sezon geçirmiştim. Oradan gitmem gerekiyordu ve o dönemde Gaziantepspor iyi bir teklif yapmıştı. O sene Bosna Hersek Milli Takımı’yla Avrupa Şampiyonasına gidecektim. Gaziantepspor’a geldim. Gaziantepspor’da Senijad Ibricic’de vardı o yüzden uyum sürecim daha kolay oldu. Orada çok iyi zamanlarım oldu. Gaziantepspor’daki başarılı zamanlarımdan dolayı Dünya Kupası kadrosunda kendime yer buldum. Bundan dolayı benim için Gaziantepspor zamanlarım çok iyiydi.

“DEPORTİVO’NUN BENİ İSTEDİĞİ DÖNEM OKAN BURUK TAKIMDA KALMAM İÇİN BENİMLE KONUŞTU”

SORU: Deportivo'ya transfer sürecinde neler yaşandı? O sezon Gaziantepspor'da teknik direktör olarak başlayan Okan Buruk, takımda kalmanı istiyordu.

Sezon öncesi kampı için Avusturya’ya gitmiştik ve kulüp zaten benim ayrılmak istediğimi biliyordu. İyi bir sezon geçirmiştim. Deportivo La Coruna, beni transfer etmek için gelmişti. İspanya’da oynamak her zaman hayalimdi. Deportivo’nun beni istemesi o zamanlar benim için iyi bir fırsattı. Süreç biraz zordu çünkü takım kalmamı istiyordu ve gitmeme izin vermediler. Gaziantepspor’un önemli bir parçası olduğumu düşünüyorlardı. Benim için çok güzel duygulardı. OKAN BURUK, o sezon yeni gelmişti. Ben İspanya’ya gitmeyi kafaya koymuştum. Takımda kalmam için Okan Buruk benimle konuştu ama ben bu konuda kararlıydım. Gitmek istediğim için transfere odaklanmıştım. Sonradan gitmeme izin vermişlerdi. Gaziantepspor’da iyi bir 2 sene geçirmiştim.

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“SERGEN YALÇIN BİZE ATAK FUTBOL OYNATIYORDU, BU OYUN STİLİ ONU BEŞİKTAŞ’A TAŞIDI VE ŞAMPİYONLUK YAŞADI”

SORU: Gaziantepspor'da birlikte çalıştığınız Sergen Yalçın, 2020-2021 sezonunda Beşiktaş ile şampiyonluk yaşamıştı. Sergen Yalçın'ın takım yönetimi ve performansınız üzerindeki etkisi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Tabii ki futbolu takip ettiğim için Sergen Yalçın’ın nasıl bir oyuncu olduğunu biliyordum. Özellikle Chelsea’ye karşı oynadığı maç ortada. Kendisi çok büyük bir oyuncu ve karakterdi. Onunla beraber çalışmak benim için bir onurdu. Takımın onunla iyi ve kötü oynadığı günler oldu ama bizi her zaman atak futbol oynatmak istedi. Bu oyun stili bana çok uygundu ve benim için iyi oldu. Bu oyun stili Sergen Yalçın için de iyi oldu, bu onu Beşiktaş’a taşıdı. Arkasından da onun için şampiyonluk geldi. Onun gibi birisiyle çalışma fırsatı yakalamak benim için çok iyiydi. Bazen antrenmanlarda bize ne yapmamız gerektiğini anlatıyordu ve biz onun dediklerini yapmayı başaramazsak, topu sol ayağına alıp nasıl yapmamız gerektiğini bize gösteriyordu. Topu sol ayağına aldığı zaman kalitesini o anda hissedebiliyordunuz. Sergen’in daha önce nasıl bir oyuncu olduğunu hemen fark edebiliyordunuz.

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“DZEKO, 37 YAŞINDA OLMASINA RAĞMEN HALA ÇOK İYİ DURUMDA. FENERBAHÇE’DE DE GOLLERİNE DEVAM EDECEKTİR”

SORU: Bosna Hersek Milli Takımı'nda birlikte oynadığınız Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye transfer oldu. Edin Dzeko'nun potansiyeli hakkında neler söylemek istersiniz?

Bu sene Galatasaray şampiyon olduğu için Fenerbahçe’nin buna bir reaksiyon göstermesi gerekiyordu. Bundan dolayı Edin Dzeko’yu aldılar. Her zaman söylediğim gibi Dzeko, benim birlikte oynadığım en iyi forvet oyuncusuydu. 37 yaşında olmasına rağmen hala çok iyi durumda. Hala her yerde gol atabilir. Çok profesyonel bir oyuncu olduğu için Fenerbahçe’de de gollerine devam edeceğine inanıyorum. Bosna Hersek ve Türkiye’nin mantalitesi birbirine yakın olduğu için Türkiye’ye kolay uyum sağlayacağına inanıyorum. Kazanmayı isteyen birisi olduğu için Fenerbahçe’ye geldi. Dzeko’nun gol atmasıyla ilgili hiçbir tereddütüm yok çünkü daha önce her yerde (Almanya, İtalya, İngiltere) gol atabildiğini gösterdi. Onun gollerine Türkiye’de de devam edeceğini düşünüyorum. Eğer Fenerbahçe’de oynayan bir oyuncu olsaydım Dzeko’yla birlikte oynamaktan gerçekten çok büyük bir zevk alırdım.

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“DZEKO, ARABİSTAN’A GİDEBİLİRDİ AMA REKABETİ SEVDİĞİ İÇİN TÜRKİYE’YE GELDİ”

SORU: Edin Dzeko, bu sezon Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde 46 maça çıkarak kondisyonunu ve yeteneğini kanıtladı. Ancak Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili en büyük eleştirilerden biri 37 yaşında olması. Gelecek yıl üç farklı müsabakada (Süper Lig, Türkiye Kupası, Avrupa Konferans Ligi) mücadele eden bir takımın hızına ayak uydurup uyduramayacağı konusunda endişeler var. Bu konuda ne söyleyebilirsin? Dzeko, 39 yaşında bile yüksek seviyede oynayabilecek fiziksel ve zihinsel yeteneklere sahip mi?

İtalyan ve Türk futbolu arasında çok fark var. İtalyan futbolunda defansif bir oyun olurken, Türkiye’de daha çok geçiş oyunu oynanıyor. Eğer arkadaşlarından yeterli desteği alırsa tabii ki burada da skor yapacağını düşünüyorum. Dzeko’nun ceza sahasına geldiği zaman gol yapmama gibi bir durumu yok. 37 yaşındaysanız futbolda size “emeklilik yaşı gelmiş” gözüyle bakılır. Daha önce de dediğim gibi Dzeko çok profesyonel birisi ve kazanmak istiyor. Kaç yaşında olduğu ve nerede olacağı onun için çok önemli olmaz. Her zaman en iyi performansını vermeye çalışır. Dzeko, Arabistan’a gidebilirdi ama çok rekabetçi bir insan olduğu için Fenerbahçe’ye geldi. Arabistan’daki rekabet ona çok uygun olmayacaktı. Arabistan Ligi, Türkiye’deki kadar çekişmeli değil. Türkiye’de oynamak ve taraftarların durumu, sizi futbol oynamaya iten unsurlardandır. Eğer büyük takımlarda oynuyorsanız baskı daha da yüksektir. Bunu istediği için zaten buraya geldi.

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“CENK’İN REKOR ÜCRETLE TRANSFER OLMASINA ŞAŞIRMADIM. GAZİANTEPSPOR’DAKİ ZAMANLARINDA BİLE İNANILMAZ BİR OYUNCUYDU”

SORU: Gaziantepspor'da beraber oynadığınız forvet Cenk Tosun, Beşiktaş'ta 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Bir dönem Everton forması giyen Cenk, şimdi yeniden Beşiktaş'ta formasıyla mücadele ediyor. Tecrübeli golcüyle Gaziantespor’daki günlerinize dair neler söylemek istersin?

Cenk’i çok seviyorum. Everton’da oynaması onun için çok büyük bir başarıydı. Gaziantepspor’daki zamanlarında bile inanılmaz bir oyuncuydu. Her zaman çok farklı şekillerde gol atabiliyordu. Gaziantepspor’da takımın lideriydi. Almanya’da doğup büyüyen ve sonradan Türkiye’ye gelen biri olarak takımın ondan beklentisi çok büyüktü. Gaziantepspor’dan Beşiktaş’a, oradan da Everton’a gitmesi çok büyük bir şeydi. Premier Lig’de oynamak çok zordur. Bu yüzden herkes oraya gidemiyor. Oraya gitmesi Cenk için büyük başarıydı. Cenk’in transfer rekorunu kırmasını bende bekliyordum çünkü çok iyi bir oyuncuydu. Cenk’in Beşiktaş formasıyla o dönem Şampiyonlar Ligi’nde goller atması değerini daha da katlamıştı. O yüzden bu ücretle transfer olmasına şaşırmamıştım. Cenk, sonradan tüm deneyimiyle Beşiktaş’a geri döndü ve artık tekrar Beşiktaş için oynuyor. Her zaman skor yapmaya devam edecektir. Cenk, çok profesyoneldi. O, her zaman takımına yardım etmek ister ve bunun için çabalar. Her zaman golünü de atıyor.

“İNÖNÜ STADYUMU’NDA OYNARKEN TÜM STADIN SALLANDIĞINI HİSSEDEBİLİYORDUNUZ”

SORU: Süper Lig'de 66 maça çıktınız. Sizi en çok hangi takımın stadı etkiledi? Ülkemizdeki taraftar kültürü hakkında ne düşünüyorsunuz?

Türkiye’de taraftarlar çok çılgın bir yapıya sahiptir. Takımlarını çok seviyorlar ve çok fanatiktirler. Bunu ilk geldiğimde anlamakta zorlanmıştım ama sonradan stadyumlardaki kalabalığa baktığım zaman anlamıştım. Orada çocuk, kadın ve erkekleri bir arada görüyorsunuz. Çok kalabalıklar, bu gerçekten çılgınca bir durumdu. Futbolla yaşıyorlar. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın stadyumlarında oynamak benim için değişik duygulardı. Sadece bir tane söylemek gerekirse eğer Beşiktaş’ın eski stadyumunu söylemek istiyorum. Orada oynamak gerçekten inanılmazdı. Sahada oynarken tüm stadyumun sallandığını hissedebiliyordunuz.

SORU: Türkiye’yi ve burada geçirdiğin günleri özlüyor musun?

Evet tabii ki özlüyorum. Benim için çok güzel zamanlardı. Türkiye’ye geldiğimde taraftarların beni görünce hatırlaması benim için çok özel bir şey. Taraftarların futbola böyle tutkuyla bağlı olduklarını görmek benim için çok güzel. Bosna Hersek’ten İstanbul uçakla 1,5 saat. İstanbul’a gelmeye sürekli fırsatımız oluyor. Tüm Türkiye’deki şehirler gibi İstanbul’da inanılmaz bir yer.