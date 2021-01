Motivasyon Erol Bulut’tan başlamalı

Türk futbolunun hali içler acısı. Futbol kalitesi her hafta daha da düşüyor. En iyilerle en kötü ekipler arasında fark kalmamış gibi. Dün Yunan Pelkas F.Bahçe’ye maçı kazandıran adam oldu. ‘Ucube VAR’ uygulamasının gündemde olduğu bu pandemi günlerinde maçların skorlarını tayin eden sadece takımların gücü olmadığını ve bu ligde her maçın her skora gebe olduğuna inananlardanım. F.Bahçe’nin mevsim başında kurduğu sayısal açıdan zengin kadroya aldanıp en birinci şampiyon adayı gösterenler arasında ben de vardım. “İnsanların zaafı yoklukta değil bollukta kendini gösterir” gerçeğini Erol Bulut bize hatırlattı. Bulut hem oyuncu seçimleri hem sistem belirleme becerisi hem de Mourinho’nun “Ben futbolcularımı kendi motivasyonumla motive ederim” heyecanından çok uzak ve yanlış bir yerde devam ediyor onca transfer bolluğuna rağmen.

GÜNÜN YILDIZI PELKAS

Ünlü Hollandalı Frank Rijkaard “Türk futbolunda her şeyden biraz var ama hiçbir şeyden tam yok” derken Türk futbolu adına F.Bahçe’yi model almış olmalı. O kadar transfere, harcanan paraya rağmen sadece 1 kazanç var, o da Pelkas. Erol Bulut kendi içinde başlatacağı motivasyonu oyuncularına da taşımalı. Bir Alex’in, bir Belözoğlu’nun heyecanını duymalı. Futbolcularını F.Bahçe futbolcusu gibi oynayacak hale getirmeli. Birinci ve ikinci golleri hazırlayan Pelkas’tı. Rakip ceza alanı dışında en kritik pasları atan ve yeri geldiğinde gole çok yaklaşan Yunan futbolcu dün skorun belirlenmesinde en etkili isimdi. Valencia, Tisserand, Cisse, Samatta, Sosa ve Lemos’un bu ligde oynama iştah, heyecanı yok. Sinan Gümüş ve Mert Hakan iyi niyetli, kendilerini göstermek isteyen ve mutlaka kazanılacak oyuncular.

HUZUR MAÇI OLMAMALI

Beş kilit oyuncusu cezalı ve sakat olan ve maça kaybedecekmiş psikolojisiyle buruk başlayan Kasımpaşa sadece karşılaşmayı bitirmeye oynadı. Dünkü karşılaşma Fenerbahçe için huzur maçı olmamalı. Ocak sonuna kadar biri kupada olmak üzere yedi maç yapacak olan sarı-lacivertli ekip için dünkü futbol umut verici değil. Her karşılaşmada Mame Thiam gibi bir sürprizi bulmak da kolay değil.

F.Bahçe’nin stoper sorunu var. Yunan Sokratis, Arjantinli Musacchio, Danimarkalı Kjaer veya Alanyalı Caulker her kim gelecekse gelmeli. Savunma göbeği düzeltilmeli.

