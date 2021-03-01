Fenerbahçe hakkıyla...

Ağaca tırmanırken, pantolondaki yamanın görünme ihtimali, tepeye çıktıkça artar. Sezon başında şampiyonluğun en büyük favorisi olan F.Bahçe’nin Erol Bulut, evinde kaybettiği maçlarla tartışılır duruma geldi ve yamasını görmeyen kalmadı. Ama 10 maçtır yenilmeyen Trabzonspor’un hocası Abdullah Avcı takımı zirveye ortak olunca o da yamasını dün akşam herkese gösterdi. Bakasetas gibi bir yıldızın dün sahada nasıl kaybolduğunu, Flavio’ya bir maç boyu nasıl dayandığını anlamak mümkün değildi. UEFA lisans destekli, düz 165 bin teknik direktör var. Hepsi bilir, bir futbolcuyu oynatmak kadar oynatacak hale getirmek de teknik direktörün görevidir. Heyecanını kaybetmiş, kafa olarak düşmüş, futbolcuları maçlara hazırlamak, onları bir çiçek gibi sulamak teknik direktörün görevidir.

BULUT’UN PLANI TUTTU

Dün kontrollü gol yememe düşüncesiyle başladı maç. F.Bahçe daha sakin, oyunu domine eden, pas yapan, top tutan ve gol arayan takımdı ilk yarım saat. Gustavo’nun yokluğunda Ozan’ı yedekler arasında tutmak, stoper Szalai’ye sol bekte görev vermek ve şişik egolu yıldız futbolcularla gole gitmek düşüncesi Erol Bulut için dün akşam sonuç verdi. Mesut, Sosa, Pelkas gibi kariyerleri tartışılmayacak oyuncuların arasında Mert Hakan’ı da savaşçı olarak yerleştirince Trabzonspor tam anlamıyla şoke oldu. İlk yarım saatte 4 mutlak gol fırsatını değerlendiremedi F.Bahçe. Serdar, Thiam, Pelkas ve Mesut gole yaklaştıkları anda karşılarında Uğurcan’ı buldular.

YA 3 PUAN YA iSTiFA!

Hocanın verdiği A planından zaman zaman vazgeçen şişik egolu futbolcular şahsi becerileriyle işin üstünden gelme yolunu tercih ederler. 76’da santra çizgisinin az ilerisinden topu alan Pelkas’ın taşıyıp getirdiği ve nefis bir vuruşla bitirdiği gol işte bu tür bir ürün. Erol Bulut 66 dakika yıldızlarının performansına baktıktan sonra, bu dakikada Mesut ve Thiam’ın yerine golcü özellikleri ile tanınan Valencia ve Samatta’yı soktu. Bu şu demekti: Ben buradan 3 puanla ayrılacağım veya istifamı masanın üstünü koyacağım.

Bireysel futbolcu zenginliğine rağmen evinde kaybettiği puanlarla fukaralık kertesine düşen F.Bahçe kazanmayı istedi ve 10 haftadır yenilmeyen Trabzonspor’u şampiyonluk yarışının dışında bıraktı. Kapının kilitli olduğunu anlamak için itmek şart. Dün F.Bahçe bu kapıyı açmak için çok daha fazlasını yaptı. Yıldızlarıyla yaptıklarını Valencia, Samatta, Ferdi gibi golcüleriyle yapmaya çalıştı. Geçen haftaki büyük depremden bu kadar dingin ve motive bir takım çıkarmak da doğrusu kolay iş değil. Eleştirdiğimiz gibi tebrik etmesini de biliyoruz.

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