Yürüyerek oynarsan maç kazanamazsın

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Beşiktaş, 24 günde 6’ıncı resmi maçını oynamanın sıkıntısını dün çok ciddi bir şekilde yaşadı. Siyah beyazlılarda inanılmaz bir yorgunluk ve tükenmişlik vardı. Pendikspor gibi mütevazı bir ekip karşısında adeta yürüyerek top oynayan Beşiktaş, golü de bir duran toptan Colley ile buldu. Geçen hafta Karagümrük karşısında da ilk 45 dakika sahada adeta yürüyerek oynayan siyah beyazlılar, perşembe günü de Neftçi maçında oyuncu değişikliklerine kadar sahada üretkenlikten ve dinamizmden çok uzaktı.

KADRO DERiNLiĞi YETERSiZ

Bunun nedeni kadro derinliğinin olmaması ve bu yoğun maç takviminde hep aynı futbolcularla oynayan Beşiktaş’ın aşırı yıpranmasıydı. Yeni transferlerin hiçbiri fiziksel olarak hazır değil. Oyuna girdikten sonra katkı yamadılar.

BAZILARININ ALTERNATiFi YOK

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Günümüz futbolu artık fiziksel güç ve dayanıklılığa yönelik. Biraz düşüş yaşayınca sahada istediklerinizi yapmanız mümkün değil. Dün maçın 1-1 bitmesinden ziyade 1-1’e geliş şekli Beşiktaş açısından düşündürücü. Kadroda bazı oyuncuların alternatifleri yok. Orta alan rotasyonu dar. Bu sıcak havalarda yoğun maç takvimini bu kadroyla kaldıramadıkları da ortada.

GERÇEKLERLE YÜZLEŞMELi

‘İlk maçında Hatayspor karşısında hezimete uğrayan Pendikspor’u nasıl olsa yeneriz’ duygusu da futboldaki en tehlikeli realitelerden biri. Beşiktaş, dün bu gerçekle yüzleşmek zorunda kaldı. Bakalım bu şok beraberlikten siyah beyazlılar dersler çıkarabilecek mi?