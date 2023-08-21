Beşiktaş - Pendikspor maçının sonları nefes kesti! Penaltı kararı, gerginlik, 'Yönetim istifa' sesleri...

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Süper Lig'in 2'nci haftasında Beşiktaş sahasında Pendikspor ile 1 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayan karşılaşmada hakem Kadir Sağlam düdük çaldı. Sağlam'ın yardımcılıklarını ise Murat Altan ve Ogün Kamacı üstlendi. Beşiktaş, uzun süre önde götürdüğü maçta 90+4'te yediği golle beraberliğe razı oldu. Maçın ardından sahada gerginlik, tribünde ise yönetime tepki vardı.

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ŞENOL GÜNEŞ'TEN 6 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda 2-1 kazanılan Neftçi Bakü karşılaşmasının 11'inde 6 değişikliğe gitti. Neftçi maçında daha az forma şansı bulan isimleri görevlendiren tecrübeli teknik adam, Pendikspor mücadelesinde as kadrosunu sahaya sürdü. Kaleyi Mert Günok'a emanet eden Güneş, savunma dörtlüsünü; Rosier, Amartey, Colley ve Masuaku'dan oluşturdu. Orta sahada Hadziahmetovic, Salih Uçan ve Gedson Fernandes'i sahaya süren tecrübeli teknik adam, hücum hattının sağında Onur Bulut, solunda ise Muleka'yı oynattı. Neftçi Bakü karşılaşmasına yedek kulübesinde başlayan Aboubakar ise bu maçla birlikte 11'deki yerini aldı.

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“Mert Günok - Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar.”

AS FUTBOLCULAR 11'E DÖNDÜ

Siyah-beyazlı ekipte as futbolcular, 1 maçlık aranın ardından ilk 11'deki yerlerine döndüler. Neftçi karşılaşmasına yedek kulübesinde başlayan ve ikinci yarıda oyuna dahil olan Masuaku, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Onur Bulut ve Aboubakar, Pendikspor mücadelesinde 11'de görev yaptı. Ayrıca Neftçi Bakü maçının kadrosunda yer almayan Colley de mücadeleye 11'de başladı.

YENİ TRANSFERLER OXLADE-CHAMBERLAIN VE RASHICA İKİNCİ YARIDA OYUNA GİRDİ

Beşiktaş'ta yeni transferler Oxlade-Chamberlain ve Milot Rashica, karşılaşma kadrosuna dahil edildi. Beşiktaş'ın geçtiğimiz hafta kadrosuna kattığı Oxlade-Chamberlain ve Milot Rashica takımla birlikte antrenmanlarda yer almıştı. Lisanları da çıkartılan iki futbolcu Pendikspor maçının kadrosunda kendilerine yer buldu. İki oyuncu da mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

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Milot Rashica ve Oxlade-Chamberlain 60. dakikada oyuna dahil oldu. Rashica, Rosier'in yerine; Oxlade-Chamberlain ise Muleka'nın yerine oyuna girdi.

Öte yandan siyah-beyazlı ekibin İstanbul’a getirdiği Bahtiyar Zaynutdinov ise henüz resmi sözleşme imzalanmadığı için kadroda yer alamadı.

OMAR COLLEY, SÜPER LİG'DEKİ İLK GOLÜNÜ ATTI

Beşiktaş, Amir'in soldan kullandığı serbest vuruşta Omar Colley'nin kafa vuruşuyla öne geçti. 12. dakikada gelen bu gol, Siyah-beyazlı takımın bu sezon evinde attığı ilk gol oldu.

Gambiyalı futbolcu da Süper Lig kariyerinin ilk golünü kaydetti.

COLLEY YİNE ATTI AMA GEÇERLİLİK KAZANMADI

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Omar Colley 77. dakikada soldan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte yine kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı ancak yan hakem bayrağını kaldırıp topun kornerde dışarıdan geldiğini işaret etti. VAR kontrolü sonrası bu karar onaylandı ve gol geçerlilik kazanmadı.

MERT GÜNOK'TAN İLGİNÇ İSTATİSTİK

Beşiktaş kalecisi Mert Günok maçın ilk yarısında ilginç bir istatistiğe imza attı. İlk yarıda 18 isabetli pas yapan Mert, Pendikspor takımındaki bütün oyunculardan fazla isabetli pas yapmış oldu.

Mert Günok ve Pendiksporlu futbolcuların ilk yarıdaki isabetli pas sayıları şu şekilde:

Mert: 18

İbrahim: 13

Rassoul: 13

Sequeira: 12

Erdem: 12

Vukovic: 11

Welinton: 11

Serkan: 9

Diaby: 7

Eze: 6

Gökcan: 5

Halil: 4

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UZATMA DAKİKALARINDA PENALTI KARARI!

Pendikspor, maçın 90+2. dakikasında Beşiktaş ceza alanı içinde yaşanan pozisyon sonrası penaltı bekledi. Hakem Kadir Sağlam, bir süre VAR incelemesini bekledikten sonra ekrana yöneldi. Masuaku'nun içinde olduğu pozisyonu tekrar izleyen Kadir Sağlam, sahaya dönerek penaltı noktasını gösterdi.

PENDİKSPOR BERABERLİĞİ YAKALADI

Maçı uzun süre yenik götüren Pendikspor, 90+4. dakikada Oscar Romero'nun penaltıdan attığı golle eşitliği yakaladı.

SAHADA GERGİNLİK

Beşiktaş karşısında beraberlği yakalayan Pendikspor'da kaleci Erdem, autu kullanmakta gecikince kale arkası tribünlerinden yabancı maddeler yağdı. İki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.

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Pendikspor'da Burak Öğür, Erdem Özgenç ve Vukovic; Beşiktaş'ta ise Onur Bulut, Rebic ve Mert Günok bu gerginlik ve sonrasında sarı kart gördü.

'YÖNETİM İSTİFA' SESLERİ

Beşiktaşlı taraftarlar, maçın son anlarında 'Yönetim istifa' ve 'Yönetim uyuma, takımına sahip çık' şeklinde tezahüratlar yaptı.