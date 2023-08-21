Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş: Hakem herhalde görüp vermiştir

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Şenol Güneş'in maç sonu görüşleri şu şekilde:

Futbol sahada oynanıyor, oynanmadan kazanılmıyor. Sürprizler olabiliyor. Bugün bu geldi başımıza. Kazanmamız gereken bir maçtı. İki yarıda da pozisyonlarımız var. Rakibin atak sayısı azdı. İkinci yarı önde top tutalım diye düşündük ve değişiklikleri bu yönde yaptık. Araya atılan bir topta ceza alanında yakalandık ve penaltı pozisyonu oldu. Rakip uzun toplar attı, alıp hücuma gittik ama olmadı. Önde ve orta sahada topu tutamadık. Gittiğimizde daha fazla pozisyon üretmemiz gerekiyordu. Git gel olunca fiziksel olarak yorulduk, onlar ayakta kaldı. Onlar için de sürpriz bir pozisyonda golü buldular. Ne olursa olsun kazanmamız gerekiyordu. Net pozisyonlar bulduk. Final paslarını yapamadık. Rakibin tek pozisyonunda penaltıya sebebiyet verdik. Üzgünüz.

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Rakip üzerimize geldiği için değişiklik yaptık, topu tutacak oyuncular olsun diye. Bu da karşılamada sıkıntı çıkardı. Yine de Aboubakar ve Alex ile pozisyonlar bulduk.

Hakemlerle ilgili konuşmaya gerek yok. VAR nedir, hakem nedir... Konuşunca ağır oluyor. Autsa gol değil, aut değilse gol. Hakem karar verdiyse herhalde görüp vermiştir.