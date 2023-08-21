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Beşiktaş - Pendikspor maçında tartışılan gol iptali! 'Nasıl iptal edildi anlamadım'

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#Beşiktaş#Pendikspor#Omar Colley
Beşiktaş - Pendikspor maçında tartışılan gol iptali Nasıl iptal edildi anlamadım
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2023 00:37

Beşiktaş - Pendikspor maçında Omar Colley'nin 77. dakikada attığı ikinci gol, yardımcı hakemin bayrağına takıldı.

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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 1-1 biten Beşiktaş - Pendikspor maçında Omar Colley'nin geçersiz sayılan golü, tartışma konusu oldu.

Maçın 77. dakikasında Masuaku'nun soldan kullandığı köşe vuruşunda arka direğe inen Colley, kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı ancak yardımcı hakem, Colley daha gol vuruşunu yapmadan bayrağını kaldırıp kornerde topun dışarıdan saha alanına girdiğini işaret etti.

VAR ile iletişime geçen Kadir Sağlam, incelemenin ardından autu işaret etti.

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COLLEY: NASIL İPTAL EDİLDİĞİNİ ANLAMADIM

Maçın ardından iptal edilen golüyle ilgili konuşan Omar Colley; ozisyonu yeni gördüm. O golün nasıl iptal edildiğini anlamadım. VAR'ın olma sebebi bu. Artık maç bitti ve tekrar oynama şansımız yok. Hayal kırıklığına uğramış durumdayım. Fırsatlar varken gol atmamız gerekiyordu. Bunu yapamadık. Rakibimiz 1 fırsattan gol attı. Daha iyi oynamamız gerekiyordu. İkinci yarıda belki biraz yorgunluk etkisi vardı. Atıp bitirmek gerekiyordu, 2. golü de attım ama VAR'dan döndü. Futbol böyledir, başımızı eğmeyeceğiz. Taraftarımızdan özür diliyoruz." dedi.

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#Beşiktaş#Pendikspor#Omar Colley

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