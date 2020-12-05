Yetenek, güç ve kolektif oyun

Beşiktaş maçın ilk yarısının tamamında oyunun ve topun tek hakimiydi. Israrla ayağa paslar ile rakip yarı alana yerleşen siyah beyazlılar gol için aceleci davranmadı. Sabırla rakibinin hatasını bekledi. Kasımpaşa ise Beşiktaş’ın yoğun baskısını kıramadı ve kendi yarı sahasından çıkamadı. Beşiktaş, ilk 45 dakikada bu kadar üstün oynadığı bir maçta iyi futboluna paralel ofansif zenginliği sahaya yansıtamadı. Az şut attı, pozisyona girmekte güçlük çekti. Ancak rakibi topun peşinden koşturmanın ödülünü devrenin sonunda Aboubakar’ın hazırladığı gol ile aldı.

GHEZZAL ÖZEL BiR OYUNCU

İlk yarının 1-0 bitmesiyle rahatlayan siyah beyazlı ekip Hadergonaj’ın atılmasıyla birlikte kalan sürede üstün oynadığı maçı kalan bölümde yorulmadan rahat bir tempoda götürdü ve farkı Atiba ve Aboubakar’ın golleriyle 3’e taşıdı.

Sağ kanatta Ghezzal-Rosier ikilisi Kasımpaşa savunmasını hayli yıprattı. Ghezzal, gerçekten çok özel bir oyuncu. Maçın her anında aktif ve oyun zekası çok yüksek. Rosier de istikrarlı, atletik ve güçlü. Beşiktaş’ta dün görevini yapmayan oyuncu yoktu. Sadece N’Koudou’dan daha fazlasını bekliyoruz. Aboubakar 1 gol, 1 asist ile yıldızlaştı.

HARiKA BiR UYUM

Bireylerin performansının ötesinde kollektif olarak harika bir uyum içerisinde görünen Beşiktaş, son 3 maçta 3 güçlü rakibini 10 gol atarak yendi ve 9 puanı aldı. Oynadığı güçlü futbolla da hedefini belli etti. Beşiktaş, bu maç öncesinde, tuhaf bir şekilde kalesinde fazla pozisyon vermemesine rağmen ligin en çok gol yiyen takımıydı. Dün de pozisyon vermediler. Emniyetli oynadılar ve gol yemediler. Pozisyon vermeden oynamaya devam eder ve bireysel hataları minimize ederse Aboubakar, Ghezzal ve Atiba gibi oyuncularıyla yarıta kuvvetli bir aday olacaktır.

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