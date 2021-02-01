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Haber Giriş: 01.02.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

Uğurcan duvar ördü

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Uğurcan duvar ördü
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Beşiktaş ilk 45 dakikada oyunun ve topun hakimi idi. Trabzonspor’un planı ise kendi yarı sahasında alan vermeyen bir anlayışla rakibini karşılamak ve kazandığı toplarla hızlı çıkarak Beşiktaş savunmasının arkasına geçmekti.

Larin ile fırsatlar yakalayan siyah beyazlı ekip, kaleci Uğurcan’ı geçemedi. Özellikle kanatlardan gelişen ataklar ile etkili olan Beşiktaş, N’Sakala’nın ortasında Aboubakar ile öne geçti. Mensah’ın plasesini direk dibinden çıkartan Uğurcan maçın 2-0’a gelmesine izin vermedi

BASİT TOP KAYIPLARI

Ghezzal, Atiba ve Aboubakar’ın kalitelerine yakışmayan basit top kayıplarıyla hızlı çıkış fırsatları yakalayan Trabzonspor, Nwakaeme ve Djaninny ile etkili oldu. Şans golüyle de olsa beraberliği yakalayan bordo mavili ekip soyunma odasına 1-1’lik skorla gitti. İkinci yarıda da Trabzonspor’un tek blok halinde merkeze odaklanmış savunmasını kenarlardan açmaya çalışan Beşiktaş, etkili hücumlar yapsa da Edgar ve Vitor Hugo’nun başarılı müdaheleleri ile karşılaştı. Abdullah Avcı iyi bir analizci. Beşiktaş orta sahasını merkezde çok iyi sıkıştırdı. Josef ve Atiba’yı etkisiz kılan Trabzonspor, savunmada disiplinli oyununa sadık kalırken bir karambol golüyle 2-1 öne geçti.

İyice kapanan Trabzonspor karşısında bulduğu pozisyonlarda ‘süper Uğurcan’ı geçemeyen Beşiktaş, Dorukhan’ın da atılmasıyla son bölümde maçı çevirme şansını yitirdi. İlginç olan ise 7 gün aradan sonra maça çıkan Beşiktaş’ın süper kupanın ardından 3 gün dinlenen Trabzonspor’a karşı fiziksel olarak üstünlük kuramamasıydı. 10 kişiyle son bölümde yüklenen Beşiktaş, Aboubakar ile yakın mesafeden net bir fırsatı değerlendiremiyince sahadan puansız ayrılmak zorunda kaldı. Abdullah Avcı, taktiksel olarak maçı iyi kurgulamış ancak kabul etmek gerekir ki dün top Beşiktaş’ı değil; Trabzonspor’u sevdi.

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