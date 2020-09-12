Tomas'ın acemice hamleleri

Erol Bulut 4-2-3-1 düzeninde savunmanın önünde Tolga ve Gustavo’yu birlikte oynatırken orta alanda ciddi bir yaratıcılık eksikliği göze çarptı.

Bu iki defansif orta saha, ataklara yeterince katılmazken forvet hattıyla orta alan arasında da kopukluklar yaşandı. Tolga yerine daha fazla ofansif özellikleri olan Ozan neden düşünülmedi acaba? Frey’in arkasındaki Thiam-Ferdi- Deniz 3´lüsünün de kaliteleri tartışılır.

PENALTICILIK BAŞKA BİR ŞEY

Sarı lacivertli ekip yine de ilk yarıda kazandığı penaltıyı gole çevirse maçı istediği tempoda götürebilir ve bu kadar bocalamazdı. Caner’in sol ayağı tartışılmaz lakin penaltıcılık başka bir şey.

İkinci yarıda daha tehditkar görünen Rizespor, Skoda ile öne geçtikten sonra teknik direktör Tomas orta alandan iki oyuncusunu değiştirip skoru koruma amaçlı tedbir almayı düşündü. Fakat Rizespor’un tüm orta alan kurgusu bu değişikliklerle bozuldu. Buna karşılık Erol Bulut, elinde avucundaki tüm kozları sahaya sürdü ve özellikle Caner’in ortalarıyla beraberlik için rakibinin üzerine adeta çullandı.

RİZESPOR KAZANABİLİRDİ

Sosa, Ozan ve Sinan, oyuna girdikten sonra kaliteleriyle Fenerbahçe’nin oyun üstünlüğünü almasını sağladı. Fenerbahçe, akan oyunda pozisyon üretemese de duran top golleriyle kazandı. Yenilerden Gökhan ve Caner maçı çok istediler. Sosa kısa süre oynamasına rağmen klasını ortaya koydu ancak şöyle özetlemek sanıyorum en sağlıklısı olacak: Rizespor kazanabileceği bir maçı teknik direktör Tomas’ın acemice hamleleriyle kaybetti.