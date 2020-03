Sergen'le yüksekten uçuşa devam

Pozisyonlar buldu mu ? Evet. Burak klasındaki bir golcünün kaçırmaması gereken fırsatlar kaçtı. Boateng ve Burak’ın çok top kaybı yapmaları, N’Koudou’nun bir türlü oyununun içinde varlığını hissettirememesi ilk 45 dakikadaki olumsuzluklardı. Boyd hareketli ve etkiliydi.

AMAN ARSENAL GÖRMESİN

Atiba ve Elneny de görevlerini çok iyi yaptı. Mısırlı futbolcu mükemmele yakın bir futbolla hem pas bağlantılarını sağladı hem de Ankaragücü ataklarında yaptığı baskı ve pas aralarıyla rop rakipteyken de çok değerli katkı verdi. Elneny, Arsenal orta sahasında şu an oynayan Torreira, Xhaka ve Guendouzi’den daha iyi durumda! Sergen Yalçın’ın futbol yorumu açık. “Büyük takım 2 tane 6 numarayla oynamaz. Oynarsa zor pozisyona girer, hücumda çoğalamaz.” 4-1-2-3 zaman zaman da 4-1-4-1’e kırılan bu formasyon ile Beşiktaş çok daha ofansif bir takıma dönüştü. 2’nci devrede 1-0 yenik oynayan Ankaragücü planını hiç değiştirmeden aynı sadakatla sanki 0-0’mış gibi oynamaya devam etti. N’Koudou ve oyuna sonradan giren Diaby hemen her topu ezdiler. Caner çok top kaybı yaptı. Burak da istasyon olmayınca top duvara çarpmış gibi her Beşiktaş atağında geri döndü. Bu durum da Beşiktaş’ın oyunu olumsuz etkiledi ve fazlasıyla yordu. Sergen Yalçın kanımca Adem Ljajic’i geç oyuna aldı. Sırp futbolcu, klasını hatırlatan bir golle maçı kopartan golü attı.

Not: Sergen Yalçın, “Bu seviyedeki futbolculara futbol öğretemem” ifadesini sık sık kullanıyor. Fakat görünen o ki; N’Koudou ve Diaby’ye futbolu öğretebilirse işi çok kolaylaşacak.