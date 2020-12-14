Problemi çözemediler

Beşiktaş, ilk yarıda düşündüklerinin hiçbirini sahaya yansıtamadı. Alanyaspor’un alan bırakmayan dağılımı ve yoğun baskısı siyah beyazlıların pas hatalarına ve top kayıplarına neden oldu. Alanyaspor bloklar arasındaki pas kanallarını çok iyi kapattı. Rakip yarı alanda çoğalamayan Beşiktaş, Alanya’nın iyi işleyen bu planına çözüm üretemedi, beklerini de hücuma çıkartamadı. İlk 45 dakikada üstün oynayan Alanyaspor, Beşiktaş’ın bireysel hatalarından faydalanamadı ve penaltı golüyle gelen 1-0 ile yetinmek zorunda kaldı.

STOPER FARKI

İkinci yarıya 3 değişiklik ile başlayan Beşiktaş, topa saha fazla sahip olarak oyunu rakip yarı alana yıksa da golü bulacak aksiyonlardan uzaktı. Alanyaspor’da dün 3 Yunan futbolcu Tsavellas, Siopis ve Bakasetas kusursuza yakın bir futbol oynadılar. Özellikle Tsavellas son dönemlerde gördüğüm en iyi stoper performanslarından birini ortaya koydu. Alanya’nın iki stoperi ve kalecisi harika oynarken Beşiktaş’ın aynı pozisyonda oynayan futbolcuları için olumlu ifadeler kullanmak mümkün değil. 10 kişi kalan Alanya karşısında 84’te Güven net pozisyonu gole çevirmiş olsa kalan sürede siyah beyazlılar beraberlik şansı bulabilirdi.

KAZANMA ARZUSU EKSiKTi

Alanyaspor hafta içi maç oynamış olmasına rağmen Beşiktaş’a oranla daha diriydi. 2-1’i bulduktan sonra duraklamalar ile birlikte beraberlik şansı belirmesine rağmen siyah beyazlıların dün kazanma arzusu maçın başından sonuna kadar yeterli seviyede değildi.

Üst üste 3 galibiyetin ardından Beşiktaş’ın serisi kötü futbolla son buldu. Alanyaspor ise “Ben bu yarışta sonuna kadar olacağım” mesajını dünkü mücadelesiyle net bir şekilde ortaya koydu. Dün Beşiktaş’ta genç Rıdvan ve Josef haricinde iyi oynayan futbolcu yoktu. İstikrar sembolü Atiba bile sallandı. Aboubakar ve Ghezzal da geçtiğimiz haftaların çok gerisinde kalınca dünkü yenilgi kaçınılmaz oldu.

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