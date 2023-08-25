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Masuaku çıktı, maç korku filmine döndü

#Beşiktaş#Dinamo Kiev#Masuaku

İlk yarıda Dinamo Kiev karşısında fazla sorun yaşamayan Beşiktaş, Masuaku’nun sakatlanıp çıkmasıyla kendi sol kanadında ciddi tehlikeler yaşamaya başladı.

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Dinamo Kiev’in ilk yarım saatlik bölümdeki ön alan baskısı Gedson ve Hadziahmetovic’in ofansif bölgeyle bağlantısını keserken top kayıpları yüzünden olgun ataklar yapamadı Beşiktaş... 30’uncu dakikadan sonra oyunun kontrolünü eline alan Karakartal, Aboubakar’ın penaltı golüyle de devrenin sonunda soyunma odasına 1-0’lık üstünlükle gitti. İlk yarıda Dinamo Kiev karşısında fazla sorun yaşamayan Beşiktaş, Masuaku’nun sakatlanıp çıkmasıyla kendi sol kanadında ciddi tehlikeler yaşamaya başladı.

UMUT MERAŞ DA AKSADI

Dinamo Kiev’in Zaynutdinov’un pozisyonu kaybetmesiyle bulduğu ilk gol, ardından aynı kanattan yarattığı tehlikelerin ardından Şenol Güneş, Umut Meraş’ı sol beke aldı. Muleka’nın yerine Rashica oyuna dahil olup sağ kanada geçerken Zaynutdinov ise orta alanın solunda görev yaptı. Colley’nin müthiş kafa golüyle yakaladığımız üstünlüğü koruyamadık ve bu kez de sol bek pozisyonunda Umut Meraş’ın aksamaya başladığını gördük. Nitekim 2’nci Kiev golünde de Dinamo’lu oyuncu kafayı Umut Meraş’ın üzerinden vurdu.

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SON 12 DAKİKADA TEHDİT ARTTI

Şenol Güneş’in 86’daki Oxlade-Chamberlain ve Cenk Tosun hamlelerinden sonra da duraklamalarla birlikte kalan 11-12 dakikalık sürede Beşiktaş’ın ofansif tehdidi çok arttı. Rashica’nın hazırladığı pozisyonda Zaynutdinov’un golüyle duraklamalarda da olsa hak ettiğimiz galibiyeti elde ettik.

MASUAKU'NUN ALTERNATİFİ YOK

Dün Gedson ve kalesinde 2 gol görmesine rağmen kaleci Mert çok iyi bir performans ortaya koydular. Ancak sadece Masuaku’nun çıkması ile sol kanadımızdan sürekli açıklar verilmesi Masuaku’nun kadroda alternatifi olmadığını bir kez daha gösterdi.

Her şeye rağmen deplasmanda alınan 3-2’lik galibiyet özellikle kanatları etkili ve hızlı kullanan tehditkar bir Dinamo Kiev karşısında memnuniyet verici. Beşiktaş, Muleka ve Umut Meraş’ı en azından kiraya verip kadro kalitesini arttırmalı.

#Beşiktaş#Dinamo Kiev#Masuaku
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