Dinamo Kiev-Beşiktaş maçında sahne yeni transferlerin! Hem Rashica hem Bahtiyar Zaynutdinov...

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Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'i deplasmanda 3-2 mağlup ettikleri UEFA Konferans Ligi play-off turu maçında yeni transferler sahne aldı.

GÜNEŞ'TEN DEĞİŞİKLİK YOK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş son oynanan ve 1-1 biten Pendikspor maçının 11’inde herhangi bir değişiklik yapmadı.

Kaleyi her zaman olduğu gibi Mert Günok’a teslim eden Güneş, defans hattını Rosier, Amartey, Colley ve Masuaku’dan oluşturdu. Orta alanda Amir, Salih, Gedson üçlüsünü bozmayan tecrübeli teknik adam, hücum hattında ise Onur, Muleka ve Abouabakar’a görev verdi.

MAÇ ÖNCESİ UEFA'NIN İZNİYLE MİLLİ MARŞLAR OKUNDU

Dynamo Kiev - Beşiktaş maçı öncesinde, Ukraynanın 1991de eski Sovyetler Birliğinden ayrılarak bağımsızlıklarını ilan etmelerinin yıl dönümü olarak, 32nci Bağımsızlık Günü’nde her iki ülkenin de Milli Marşları okundu.

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YENİ TRANSFERLER YEDEK SOYUNDU

Beşiktaş, Dinamo Kiev maçına Emrecan Bulut haricinde tüm yeni transferlerini getirmesine rağmen, bu futbolculardan sadece Amartey 11’de kendine yer bulabildi. Teknik direktör Güneş, henüz hazır olmadıklarını düşündüğü Rashica, Rebic, Chamberlain, Bakhtiyor ve Onana’yı yedek kulübesinde oturtmayı tercih etti.

46'DA BAKHTIYOR, 65'TE RASHICA

Şenol Güneş, 46. dakikada Masuku'nun yerine Bakhtiyor Zaynutdinov'u oyuna sürerken bir diğer yeni transfer Rashica, 65. dakikada Muleka'nın yerine sahaya girdi.

EN KRİTİK ANDA SAHNEDE

Dakikalar 90+4'ü gösterirken sahneye Bahtiyar Zaynutdinov çıktı ve yeni transfer, Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü kaydetti.

Golün asistini yapan isim ise Milot Rashica oldu.

Böylece Şenol Güneş'in oyuna soktuğu iki yeni transfer de golde rol oynayarak galibiyette büyük pay sahibi oldu.