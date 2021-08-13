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Spor Arena
Haber Giriş: 13.08.2021 - 07:22 | Son Güncelleme:

Kolayı zora çevirdik

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Kolayı zora çevirdik

Trabzonspor'un Molde gibi mütevazi bir takımdan 4 gol yemesi düşündürücü.

Trabzonspor, dün Molde karşısında emniyetli bir oyun anlayışını tercih etti. İlk maçta ofansif olarak daha tempolu ve hareketli görünen temcilcimiz dün akşam, farklı kazanması gereken Trabzon’daki karşılaşmada savunmada yaptığı hataları tekrarlamama düşüncesindeydi. Bu durum bordo mavililerde zaman zaman tedirginlik yarattı ve nitekim son saniyede gelen golle maç uzatmaya gitti. Israrla ve sabırla ayağa oynayan Trabzonspor’un dün topa hız verememesi ve kanat beklerini hücumda fazla kullanmaması görünen en net eksiklikleriydi.

Molde, kendi liginde lider ve 15 haftayı geride bırakmış bir ekip. Ancak Trabzonspor ile kıyaslanmayacak bir kadro kalitesine sahip.

Son Dakika Haberi... Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Liginde turladı Molde penaltılarla elendi (Maç özeti ve golleri)
Son Dakika Haberi... Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde turladı! Molde penaltılarla elendi (Maç özeti ve golleri)

ROMA KARŞISINDA DAHA TEMPOLU OYNAMALILAR

Bordo mavili temsilcimiz, 1-0’dan sonra maçı ve turu kopartacak ikinci golü daha fazla düşünmeliydi. Trabzonspor daha tecrübeli ve yetenekli oyunculardan kurulu bir takım olmasına rağmen ve üstelik her iki maçta da oyun insiyatifini hiç rakibe vermediği eşleşmede, böylesine mütevazı bir rakip karşısında kalesinde 4 gol görmüş olması düşündürücü.

AVCI ÇARE BULMALI

Abdullah Avcı, Hamsik-Bakasetas ve Berat’tan oluşan orta saha kurgusunu daha sertleştirecek bir formül bulmalı.

Trabzonsporda Abdullah Avcıdan Serkan Asan eleştirilerine tepki:
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan Serkan Asan eleştirilerine tepki:

Ligin henüz başlamadığı bu süreçte Trabzonspor’un henüz ritmini bulmadığı bir gerçek. Çok daha rahat bir şekilde turu geçmesi gereken eşleşmede bordo mavilierin penaltılarla da olsa tur atlaması güzel. Ancak Jose Mourinho’nun Roma’sı karşısında başarılı olup turu geçebilmesi için daha yüksek tempo ve üstün mücadele gücü şart.

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