Son Dakika Haberi... Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde turladı! Molde penaltılarla elendi (Maç özeti ve golleri)

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Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Norveç temsilcisi Molde'ye konuk oldu.

Trabzonspor, 3-3'ün rövanşında 57. dakikada Edgar Ie ile öne geçti ve avantajı yakaladı. Molde, 90+7. dakikada Sigurdarsson'un bulduğu golle mücadeleyi uzatmalara taşıdı.

Uzatma dakikalarında gol sesi çıkmazken bordo-mavililer, Molde'ye penaltılarda 4-3'lük üstünlük kurarak UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi.

YENİ RAKİP ROMA

Trabzonspor, play-off turunda Roma ile kozlarını paylaşacak. Maçlar 19-26 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Bakasetas'ın soldan kullandığı kornerde Hamsik'in ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.

17. dakikada gelişen Molde atağında Eikrem'in ceza sahasına uzun pasında Brynhildsen, sağ çaprazda kontrol ettiği topu şık bir şekilde Hestad ile buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahası içinde yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

57. dakikada Trabzonspor öne geçti. Bakasetas'ın sağdan kullandığı kornerde Edgar Ie'nin ön direkte yaptığı kafa vuruşunda, Omoijuanfo'nun topa müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlağın kale çizgisini geçtiğini işaret eden maçın hakemi Fabio Verissimo, gol kararı verdi: 0-1.

86. dakikada bordo-mavili takım ikinci gole yaklaştı. Hamsik'in ara pasında savunmanın arkasına hareketlenen Bruno Peres, sol çaprazdan ceza sahasına girerken, kaleci Linde'den topu kurtardı. Son çizgiye yakın bir noktada meşin yuvarlağı kontrol eden Peres'in açısını düzelttikten sonra yaptığı vuruşta, Linde topu kornere çeldi.

90 7. dakikada Molde beraberliği yakaladı. Brynhildsen'in ceza sahası içinde yaptığı vuruşta altıpasın önünde topa dokunan Sigurdarson, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 berabere tamamlandı ve uzatma bölümüne geçildi.

Uzatma bölümünde de skor değişmedi ve penaltı atışlarına gidildi.

Trabzonspor'da Bakasetas, Bruno Peres, Berat Özdemir ve Trondsen penaltı vuruşunu gole çevirdi. Edgar Ie ise meşin yuvarlağı dışarı attı.

Molde'de ise Grodem, Sigurdarson ve Risa meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Andersen'in vuruşunda top üst direkten döndü, Fofana'nın penaltısında ise kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

Molde'yi penaltılarda 4-3 geride bırakan Trabzonspor, yoluna play-off turunda devam edecek.

İLK 11'LER

Molde: Linde, Gregersen, Bjornbak, Sinyan, Knudtzon, Mannsverk, Eikrem, Hestad, Risa, Omoijuanfo, Brynhildsen.

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Peres, Hamsik, Berat, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny.

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