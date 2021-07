Evim güzel evim!

Bunlardan ilki: Yüksek dayanıklılık tempo ve fizik gücü artık olmazsa olmaz. İkincisi ise asla vazgeçilmeyen bir takım savunması, oyun disiplini ve pozisyon sadakatı. Üçüncüsü küçük detaylara bile önem veren taktiksel detaylar.

Örneğin Danimarka’nın dün gece Damsgaard’ın attığı goldeki İngiltere barajının önüne kurduğu 3’lü 2’nci baraj. Bunun ötesinde de tabii ki turnuvada gördüğümüz duran top setlerini de ekleyebiliriz. Dördüncüsü ise her daim var olan “iyi bir kalecinin takımını taşıyabileceği gerçeği.” İngiltere, her ne kadar Euro 2020’de 6 maçın 5’ini Wembley’de oynama -saçmalığının- avantajını kullansa da yüksek tempo, üstün fizik gücü ve mükemmel takım savunmasıyla bu noktaya geldi. Orta alanda yaratıcılıktan ziyade merkezde Philips ve Rice gibi 2 çalışkan ve rakibe sürekli baskı yapan asker; kenarlarda ileri-geri çalışan olağanüstü tempoya sahip Walker ve Shaw ile her bölgede çoğalan İngiltere, finalde ise Kane-Sterling-Mount-Grealish ve Foden gibi yetenekli oyuncularıyla sonuç aradı. Dün İngilizler kalabalık savunmanın içinde Sterling’in sıradışı çabukluğuna ve kenarlardan gelen toplara umut bağladı.

DANİMARKA İLHAM VERDİ

1.86 boy ortalamasına sahip Danimarka karşısında yüksek toplarla pozisyon bulmak zor. Ama İngiltere yoğun baskısının sonucunu Sterling’in kazandırdığı penaltıyla aldı. Danimarka ise harika turnuva performansının finale giden son adımında 1-0 öne geçip de iyi savunma yaptığı bir maçta az hücum tehdidi üretme ve topu kalesinden uzakta tutmakta sorun yaşayınca hayallerini gerçekleştirme fırsatı yakalayamadı. Ancak kırmızılar ortalama bir kadro kalitesiyle dünya futbolunda birçok teknik adama ilham verecek yeni bir sayfa açtı.

2 TAKIM DA FİNALİ HAK ETTİ

Final İtalya-İngiltere arasında. Turnuvanın ilk 3-4 maçını seyreden herhangi birs bu 2 takımın finale kalacağını rahatlıkla öngörebilirdi. Kısaca hem İtalyanlar hem de İngilizler finali hak etti. Ancak sonuç ne olursa olsun, Euro 2020 İngilizlerin final dahil 7 maçın 6’sını evinde oynadığı adaletsiz bir turnuva olarak tarihe geçecek. Neticede saha içinde her şeyini veren, fizik gücü yüksek ve disiplinli takımların bu turnuvaya damga vurduğunu gördük