MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar YazılarıBeşiktaş, 7 önemli eksiğe rağmen kıpır kıpırdı
GeriGÜNTEKİN ONAY Beşiktaş, 7 önemli eksiğe rağmen kıpır kıpırdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yazarlar
Haber Giriş: 25.04.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

Beşiktaş, 7 önemli eksiğe rağmen kıpır kıpırdı

GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY
Beşiktaş, 7 önemli eksiğe rağmen kıpır kıpırdı

Siyah beyazlılar, Kayseri karşısında son derece istekli, dinamik ve hareketli bir görüntü ortaya koydu.

Kayserispor karşısında sahaya 7 eksikle çıkan Beşiktaş, son derece istekli, hareketli ve dinamik bir görüntü ortaya koydu. Başlama düdüğünden itibaren kazanma kararlılığını sahaya yansıtan siyah beyazlılarda forvet bölgesinde rakip kaleye en yakın hangi ismin oynayacağı merak konusuydu. Sergen Yalçın, tercihini Gökhan Töre’den yana kullanırken bu tercihin dün için en doğru seçim olduğu ortadaydı. Gökhan belki gol atamadı ama top tuttu, arkadaşlarına servis yaptı, hareketli oyunuyla Kayseri savunmasının dengesini bozdu. Dün N’Koudou, Ghezzal ve Ljajic skora yönelik önemli katkı sağlasa da Gökhan Töre oynadığı futbol ve çalışkanlığıyla başarılıydı. Rakip kalelere yönelik bir oyun yapısı olmadığı için eleştirilen N’Koudou 2 golle maça damga vururken; Ghezzal ve Ljajic de teknik kaliteleriyle hücumları organize etti. Dün Beşiktaş’ın rakibi Kayserispor dışında farklı bir ekip olsaydı işi daha zor olabilirdi.

ÇAKIR CiDDi HATALAR YAPTI

Bu galibiyette ve oyunda Sergen Yalçın’ın payı çok büyük. 7 eksiğe rağmen takımına ve camiasına özgüven veren Sergen Hoca’nın önünde artık 5 viraj var. Bu yoğun maç takviminde tüm takımlar olumsuzluklarla karşı karşıya kalabiliyor. Beşiktaş bu süreçte en çok kırılan takımlardan biri ve dünkü 3 puan bu açıdan çok değerli. Cüneyt Çakır gibi deneyimli bir hakem skora ve oyuna tesir edecek ciddi hatalar yaptı. İkinci yarıda N’Koudou’nun Emre tarafından düşürülmesi açık penaltıydı. Bir maçta 2 penaltı verilmez diye bir kural yok. Ayrıca sarı kartlı oynayan ve maç boyunca 8 faul yapıp rekor kıran Pedro Henrique’nin Montero’nun yüzüne darbesinin ikinci sarı karttan atılmaması da Çakır’ın önemli hatasıydı.

Beşiktaş, 7 önemli eksiğe rağmen kıpır kıpırdı

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Diğer sporlar

Sıradaki Haber
Antalyaspor 0-1 Galatasaray (Maçın özeti)
Beşiktaş 3 - 1 Kayserispor (Maç özeti)
Denizlispor 1 - 1 Sivasspor (Maç özeti)
Konyaspor 0-0 Hatayspor (Maç özeti)