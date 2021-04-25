Beşiktaş, 7 önemli eksiğe rağmen kıpır kıpırdı

Kayserispor karşısında sahaya 7 eksikle çıkan Beşiktaş, son derece istekli, hareketli ve dinamik bir görüntü ortaya koydu. Başlama düdüğünden itibaren kazanma kararlılığını sahaya yansıtan siyah beyazlılarda forvet bölgesinde rakip kaleye en yakın hangi ismin oynayacağı merak konusuydu. Sergen Yalçın, tercihini Gökhan Töre’den yana kullanırken bu tercihin dün için en doğru seçim olduğu ortadaydı. Gökhan belki gol atamadı ama top tuttu, arkadaşlarına servis yaptı, hareketli oyunuyla Kayseri savunmasının dengesini bozdu. Dün N’Koudou, Ghezzal ve Ljajic skora yönelik önemli katkı sağlasa da Gökhan Töre oynadığı futbol ve çalışkanlığıyla başarılıydı. Rakip kalelere yönelik bir oyun yapısı olmadığı için eleştirilen N’Koudou 2 golle maça damga vururken; Ghezzal ve Ljajic de teknik kaliteleriyle hücumları organize etti. Dün Beşiktaş’ın rakibi Kayserispor dışında farklı bir ekip olsaydı işi daha zor olabilirdi.

ÇAKIR CiDDi HATALAR YAPTI

Bu galibiyette ve oyunda Sergen Yalçın’ın payı çok büyük. 7 eksiğe rağmen takımına ve camiasına özgüven veren Sergen Hoca’nın önünde artık 5 viraj var. Bu yoğun maç takviminde tüm takımlar olumsuzluklarla karşı karşıya kalabiliyor. Beşiktaş bu süreçte en çok kırılan takımlardan biri ve dünkü 3 puan bu açıdan çok değerli. Cüneyt Çakır gibi deneyimli bir hakem skora ve oyuna tesir edecek ciddi hatalar yaptı. İkinci yarıda N’Koudou’nun Emre tarafından düşürülmesi açık penaltıydı. Bir maçta 2 penaltı verilmez diye bir kural yok. Ayrıca sarı kartlı oynayan ve maç boyunca 8 faul yapıp rekor kıran Pedro Henrique’nin Montero’nun yüzüne darbesinin ikinci sarı karttan atılmaması da Çakır’ın önemli hatasıydı.

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