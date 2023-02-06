Ne Fırtına ne de kar durdurabildi; G.Saray doludizgin

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Resmi kaynakların yaptığı açıklamalar paralelinde maçtan önce hava ve saha koşullarının nasıl olacağı merakla bekleniyordu. Maç kısmen kar yağışı altında soğuk ve rüzgârlı bir havada oynandı. Bu maç; deplasman fobisi olan Trabzonspor için 3 puanla tanıştığında ucundan da olsa yarışta tutunabilmek adına psikolojik olarak önemli bir maçtı. Trabzonspor’da Peres, Dorukhan, Hamsik ve Visca gibi eksikler vardı. Bir de bunların üzerine kafile kadrosundan, belki de ilk 11’den son anda çıkarılıp Birleşik Arap Emirlikleri’ne kiralanan Jorge Djaniny eklendi. Dolayısıyla teknik direktör Abdullah Avcı belki zorunluluktan olsa gerek Lahtimi’yi ilk 11’e sürpriz bir şekilde dahil etti.

ISINAMADAN GOLÜ YEDi

Galatasaray, eksiksiz ve beklenen kadrosuyla maça çıktı. Takım içindeki arkadaşlık ve yakalanan moral seviyesi ile taraftarların enerjisi sarı kırmızılılar adına itici güç olacaktı. Sarı kırmızılılar üst üste 12. maçını da kazanarak, kulüp tarihindeki en uzun galibiyet serisini egale etmek istiyordu.

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Daha maçın başında bütün taktik ve planlar alt üst oldu. Henüz 12. saniyede, futbolcular oyuna ısınmaya fırsat bulamadan Torreira-Muslera hatalar zincirine Abdülkadir Ömür’ün takibi ve Gomez’in golü, Galatasaray adına şok bir başlangıç yaşanmasına yol açtı.

iLK YARIDA KALiTE DÜŞÜKTÜ

Sarı kırmızılılar bu gole risk alarak da olsa reaksiyon verdi. Gol için fazla beklemeyen Galatasaray, 18. dakikada İcardi’nin pasında Mertens’in düzgün vuruşuyla skoru eşitledi. İlk yarıda Siopis-Mertens ve Abdülkadir-Torreira eşleşmeleri maçın gidişatında belirleyici rol oynadı. Bu bölümde, mücadele var gibi gözükse de iki takımın daha önceki maçlarının kalitesinden düşüktü. Net pozisyon kısırlığı vardı. Her iki takım adına çok fazla top kaybı yaşanan bir devre oldu. 1-1 sona eren ilk 45 dakikada Galatasaray’dan Torreira ve Dubois, Trabzonspor’dan Larsen ve Lahtimi aksayan isimlerdi.

iKiNCi DEVRE HEYECANLIYDI

İkinci yarıda daha heyecanlı, zevkli ve pozisyonu olan bir maç izledik. Oyuncu değişikliği ile ikinci yarıya başlayan Galatasaray’da, özellikle Yunus’un etkisi takım adına büyük artıydı. Sarı kırmızılılar ikinci yarıda daha etkili daha atak gözüktü. Nitekim bir penaltı golüyle 2-1 öne geçti.

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Bir hücum oyuncusu özellikle kendi ceza sahası içerisinde çok dikkatli olmak zorundadır. Trezeguet’nin Yunus’a yaptığı müdahale sonrası penaltı kazanan Galatasaray, bu sayede ikinci golünü buldu.

BU SKOR KALECiLERiN ESERi

Maçın sonuna kadar karşılıklı pozisyonlar yaşandı. Gol pozisyonlarında kalecilerin geçit vermemesi maçın bu skorla sonuçlanmasına neden oldu. Özellikle son dakikalarda Trabzonspor’un üst üste kaçırdıkları, beraberliği kaçırmalarına yol açtı.

Mağlup duruma düştükten sonra Abdullah Avcı’nın değişiklikleri de fayda getirmedi. Ancak bu değişikliklerin arasında Bakasetas’ın çıkarılmasına anlam veremedim. Özellikle maçın sonlarına doğru heyecan doruğa çıktı. Galatasaray bu önemli maçta ne kar ne de fırtına engeline takılmayıp haftayı kayıpsız atlattı